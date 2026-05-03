金曜ロードショー「耳をすませば」声優に関する“誤情報”投稿を謝罪「申し訳ございませんでした」
日本テレビ系「金曜ロードショー」公式X（旧ツイッター）が3日に更新。映画「耳をすませば」でヒロイン・月島雫の声優を務めた本名陽子（47）に関する誤情報を投稿した件について謝罪した。
同アカウントでは1日に「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」といった内容をポスト。
この投稿を受けて、本名は「えっと…すみません。違いますので訂正させてください。当時、子役としてすでに180本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）」と指摘。また「声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております。むしろ、この作品のあとは一旦芸能活動をやめており、活動再開は大学卒業後です」としていた。
そこから2日後、公式アカウントでは「本名陽子様。ご指摘ありがとうございました。本作以前よりご活躍されていたと言うことが上手くお伝えできず申し訳ございませんでした。今後の放送の際は訂正して投稿させていただきます」と謝罪していた。