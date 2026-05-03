俳優で歌手の柴咲コウさん（44）が2026年4月24日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。

インテリアをバックに

柴咲さんは、「パリ郊外の静寂に包まれたAbbaye des Vaux-de-Cernay にて、Chaumet のハイジュエリーガラディナーへ招待していただきました」と報告。黒いベアトップドレスで微笑む姿、白いドレスを着こなす様子などを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ロング丈の黒いベアトップドレスを着用。ネックレスもキラリと輝かせている。洗練されたインテリアをバックに、裾に手を添えて微笑んでいた。

3枚目では、階段をバックに、白い壁に手を置いて凛とした表情をみせていた。17枚目では、白いドレスを着用。芝生や建物をバックに微笑んでいた。

この投稿には、「ドレスめちゃくちゃ似合ってる」「最高にゴージャス」「シルエットも全てステキ」「嘘みたいに綺麗」「艶やかでうっとりしました」「めっちゃきれい」「綺麗過ぎる」「お綺麗です」「本当に綺麗で可愛い！」といったコメントが寄せられていた。