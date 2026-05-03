寺島しのぶ、母・富司純子から“三世代受け継がれる”着物姿を披露「素敵な着物と帯」「日本人の美のお手本」
俳優の寺島しのぶ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新し、母で俳優の富司純子（80）から受け継いだ着物をまとった姿を披露。家族の歴史が重なる1枚に、多くの反響が寄せられている。
【写真】「素敵な着物と帯」祖母→母・富司純子と“三世代受け継がれる”着物姿を披露した寺島しのぶ
寺島は投稿で「母の実母の着物。それが母へ。それが、私へ」とつづり、この着物が祖母から母・富司へ、そして自身へと受け継がれてきたことを明かした。さらに「雨で少しひんやりしますがこの総絞りは優しく包んでくれます」と、着物への思いも語っている。
また、この日は長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）が舞台の千秋楽を訪れたことも報告しており、家族の節目と重なる特別な1日であったことをうかがわせた。
コメント欄には、その装いと背景に対する称賛が相次ぎ、「素敵な着物と帯ですね」「三世代引き継いでいらっしゃるなんてさすがしのぶさま」「上品な総絞りのお着物に藤の花の帯」「日本人の美のお手本」「世代を超えて受け継がれてゆく…素敵」「季節に合わせてコーデされているのが、どれもお似合いです」といった声が多く寄せられている。
【写真】「素敵な着物と帯」祖母→母・富司純子と“三世代受け継がれる”着物姿を披露した寺島しのぶ
寺島は投稿で「母の実母の着物。それが母へ。それが、私へ」とつづり、この着物が祖母から母・富司へ、そして自身へと受け継がれてきたことを明かした。さらに「雨で少しひんやりしますがこの総絞りは優しく包んでくれます」と、着物への思いも語っている。
コメント欄には、その装いと背景に対する称賛が相次ぎ、「素敵な着物と帯ですね」「三世代引き継いでいらっしゃるなんてさすがしのぶさま」「上品な総絞りのお着物に藤の花の帯」「日本人の美のお手本」「世代を超えて受け継がれてゆく…素敵」「季節に合わせてコーデされているのが、どれもお似合いです」といった声が多く寄せられている。