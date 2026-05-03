中村雅俊の三女・中村里砂、母・五十嵐淳子さん急死受けコメント「存在の大きさを改めて痛感」「未だ心の整理がつかず」
【モデルプレス＝2026/05/03】俳優の中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年73）が4月28日、亡くなったことがわかった。5月1日、中村の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトを通じて発表された。同日には、三女でモデルの中村里砂（36）が自身の公式X（旧Twitter）を更新し、思いをつづった。
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
里砂は「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました」と報告。「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」と心境を明かし「ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます」と伝えている。
公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。
雅俊のコメントも公開され、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と記している。
雅俊と五十嵐さんは、1975年にドラマ「俺たちの勲章」で共演し、1977年に結婚。おしどり夫婦として知られており、1男3女と4人の子供をもうけた。長男の中村俊太さんは元俳優で、2009年に芸能界を引退。三女の里砂はタレント・モデルとして現在も活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
◆中村里砂、母・五十嵐淳子さん急死受けコメント
里砂は「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました」と報告。「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」と心境を明かし「ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます」と伝えている。
◆中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが死去
公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。
雅俊のコメントも公開され、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と記している。
◆“おしどり夫婦”中村雅俊＆五十嵐淳子さん、1977年に結婚
雅俊と五十嵐さんは、1975年にドラマ「俺たちの勲章」で共演し、1977年に結婚。おしどり夫婦として知られており、1男3女と4人の子供をもうけた。長男の中村俊太さんは元俳優で、2009年に芸能界を引退。三女の里砂はタレント・モデルとして現在も活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】