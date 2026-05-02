ICLとレーシック、自分に合うのはどっち？視力矯正手術の仕組みとリスクの違い【医師解説】

ICL（眼内コンタクトレンズ）は、近視や遠視、乱視を矯正するための方法です。ICL手術とはどのような手術なのでしょうか？また、レーシックと比較してどのような違いがあるのでしょうか？ 中原眼科の中原将光先生に話を聞きました。

監修医師：

中原 将光（中原眼科）

浜松医科大学を卒業後、東京医科歯科大学病院（現・東京科学大学病院）眼科、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで研鑽を積む。その後、国際親善総合病院眼科、神奈川県立足柄上病院にて部長を歴任。フリーランスの眼科手術専門医として多数の手術経験を重ねる。現在は中原眼科院長。日本眼科学会認定眼科専門医、ICL（有水晶体後房型レンズ）認定医。

編集部

ICL手術とは何ですか？

中原先生

ICL（ImplantableCollamerLens／眼内コンタクトレンズ）は、眼内に小さなレンズを挿入して視力を矯正する手術です。事前の検査などは必要ですが、手術自体は日帰りでおこなうことができ、安全性も高いため近年人気が高まっています。

編集部

どんな人が受けられますか？

中原先生

原則的に、21歳以上45歳以下で中程度以上の近視や乱視、またはその両方がある人が対象です。角膜の厚みが薄くレーシックの適応でない人や、特にコンタクトレンズの度数が-6Dという度数より強い人に向いています。ただし、眼の状態によっては受けられないこともあるため、事前の検査が必要です。

編集部

同じく視力矯正手術である「レーシック手術」についても教えてください。

中原先生

レーシック手術は角膜の表面をレーザーで削って視力を矯正する手術で、比較的短時間で終わり、回復も早いのが特徴です。レーシックは角膜を削って視力を矯正するのに対し、ICLは眼内にレンズを挿入するという違いがあります。ICLでは「低次収差」といわれる単純な近視や乱視しか矯正できないことに対し、レーシックでは「高次収差」という視界のぼやけや歪みを治せて、矯正精度が高いというのもメリットです。

編集部

「ICL手術は、術後になにかあっても元に戻せる」と聞きました。

中原先生

「元に戻せる」という言葉が適切かどうかわかりませんが、なにかあったときレンズを取り外すことが可能というのは事実です。しかし実際は、ICLも簡単に元に戻せるものではありません。巷では「レーシックは一度やると戻せない。ICLは戻せる」と強調しすぎる傾向も見受けられますが、そこは慎重に考えていただきたいと思います。

編集部

レーシックとICL、どちらがよいということではないということなのですね。

中原先生

基本的には対象となる人が違うだけで、どちらもよい手術といえます。ICLは強度近視の矯正に適している一方で、目の中にレンズを入れる手術になるため、眼内炎などのリスクがありますし、レンズを挿入するために3mmの切開創ができてしまいます。レーシックは角膜の表面しか処理せず眼内の操作はおこなわないため、こうしたリスクがなく、安全性は高いといえます。また「高次収差」を矯正できるためコンタクトレンズやICL手術では視力が出ない人でも矯正が可能なことがある点や矯正精度が0.01D刻みととても高いというメリットもあります。

※この記事はメディカルドックにて＜｢ICL(眼内コンタクトレンズ)｣と｢レーシック｣の違いを医師が解説 選ぶポイントとは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。