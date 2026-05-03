『Golden SixTONES』にフィギュア世界女王・坂本花織が降臨！おちゃめな坂本とSixTONESが奇跡の共鳴

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5月3日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストにフィギュア世界女王の坂本花織が登場する。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで個人･団体ともに銀メダルを獲得。大会期間中はSixTONESが歌う日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高めていたと言う坂本は「めっちゃ聴いてました。後押ししてもらえて力になりました」と笑顔をはじかせ、メダリストに感謝されたメンバーも「聴いていただけるものなんだ」と大感激。

3月の世界選手権で有終の美を飾った氷上の女王が、今夜は地上でアクセル全開。男子校のノリで踊って叫んで大騒ぎする。

■おちゃめな坂本とSixTONESが共鳴「スゴい人かと思ったら、同じ人だ！」

最初のゲームは、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転フィギュア球児」。問題は全3問。全員そろって正解できれば、ご褒美グルメ、九条ネギが山盛りの豪快お好み焼きをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化するため、目指すは全問正解だ。進行役は長谷川忍（シソンヌ）が務める。

今回はフィギュアにちなみ、メンバー全員がインラインスケートを履いてゲームに挑戦。坂本も「これガチです」と実際に競技で使っているマイスケート靴を履いて必勝を期するが…。スケート靴で足元がおぼつかない一同は、スタジオを縦横無尽に動き回って大騒ぎ。

坂本も1問目から大苦戦。「白いのと青いのしか見えてない」とチンプンカンプンの坂本は、進行役・長谷川にイタズラしたり、反則スレスレのズルでみんなを助けたり、ぶっ飛び行動連発。

男子校のノリで大騒ぎするおちゃめな坂本に、メンバーも「坂本さんてスゴい人かと思ったら、（自分たちと）同じ人だ！」と共鳴。振り回されっぱなしの長谷川も「ただのバカですよ」とお手上げに。さらに予期せぬ乱入者にスタジオ騒然となる。

最終問題は難度アップの新ルールが発動。オリンピックの裏話も飛び出すなか、全員そろって正解にたどり着き、ご褒美のお好み焼きをゲットできるか。

■リズムゲームで坂本が大ピンチ「それだけは勘弁してください！」

続いてチャレンジするゲームは、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員でマツケンサンバの曲にあわせて踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズだ。自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てキメのポーズ。不正解だった場合は仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが待っている。ご褒美グルメの極上うな重をゲットするため、みんなで力を合わせて３問連続正解を目指す。

自信を聞かれた坂本は「マジでないです。テレビで観て、いつも間違えてるので」とトーンダウン。本番での勝負強さに期待が掛かるが、絶妙なひっかけ問題の連続に、「全然わかんない！」「どっち!?」と一同大混乱。さらに、クリア目前でまさかの事態が発生し、町娘・坂本がお代官・松村北斗に「それだけは勘弁してください！」と命乞いする。ルール無用でご褒美を狙う一同に、長谷川も「踊れよ！」とじだんだが止まらない。はたして結末は…。

世界女王とSixTONESが60分間騒ぎっぱなしの『Golden SixTONES』は、5月3日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

05/03（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト： 坂本花織

進行：長谷川忍（シソンヌ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/