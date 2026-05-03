飼い主さんとお出かけに行けると勘違いしてしまったわんちゃん。ルンルンでお出かけ準備をして向かった先は、なんと病院！飼い主に文句を言いまくる姿は、TikTokでも10万回以上再生されるほど話題になり、「病院と気づいて文句言い出すのも可愛すぎる笑」「よく頑張りましたっ」といった声が寄せられました。

【動画：『病院いくよ』お出かけできると勘違いしている犬→車で病院についた瞬間…『文句を言いまくる光景』】

お出かけだと勘違いしたわんこ

TikTokアカウント「ポメ柴あずきと道産子ファミリー（@azuki_0423）」さまは、ポメ柴の「あずき」ちゃんと飼い主さんの日常を紹介しているアカウントです。

この日は、あずきちゃんの予防接種の日。飼い主さんは、あずきちゃんに「注射しに行くんだよ～」「病院だよ、病院」と伝えたのだそうです。

すると、あずきちゃん。嫌がるかと思いきや……

なんだかすごくはしゃぎ始めてしまったのだとか。これは、おそらく勘違いしているな……！？

病院へ到着した瞬間…

あずきちゃんが勘違いしていようと、機嫌が良いに越したことはありません。早速車に乗り、病院へ向かったあずきちゃん。いざ、病院の前に到着すると……

「キャンキャンキャン！」と甲高い声で文句を言い始めたあずきちゃん！その様子は、まるで「病院なんて聞いてない！」とクレームを入れているかのようだったとか。いえ、飼い主さんはちゃんと言っていましたよ（笑）

その後もしばらく文句が止まらなかったというあずきちゃん。抵抗も虚しく、病院に入ることに。待合室では恐怖のあまり、荒い呼吸が止まらず、そのまま名前を呼ばれて診察室に入ったといいます。

診察台に乗ったあずきちゃん。思いのほか暴れたりすることもほとんどなく、まるで諦めの境地に達したかのようなお顔をしていたそうですよ。

態度の変わりようが「差がありすぎ」と話題に

まさかの期待外れに遭ってしまったあずきちゃん。しかし、その後はお利口さんで注射を受け、頑張ったのでした！あずきちゃん、お疲れ様。次こそはお出かけに連れて行ってもらおうね！

あずきちゃんの勘違いから真実を知った時のリアクションの落差は、TikTok上でも大きな話題に！コメント欄には「病院と気づいて文句言い出すのも可愛すぎる笑」「よく頑張りましたっ」「可愛すぎるよく頑張ったね」といった声が寄せられました！

今回、注射を頑張ったあずきちゃんの日常は、TikTokアカウント「ポメ柴あずきと道産子ファミリー（@azuki_0423）」さまで紹介されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@azuki_0423」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。