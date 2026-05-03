“伝統の一線”阪神対巨人 岡田彰布がWBCコーチ陣と解説 ABCテレビ『スーパーベースボール』
ABC テレビは5月3日午後1時55分から、『スーパーベースボール 阪神×巨人』を生中継で届ける。
【写真】「阪神対巨人」解説を務めるWBCコーチ陣
今シーズンもプロ野球中継の『スーパーベースボール』を届ける。5月3日、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABC テレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）する。
放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを38年ぶりの頂点へと導いた名将・岡田彰布オーナー付顧問が、鋭い洞察と“岡田節”で試合をひもとく。
さらに、今年のWBC(WORLD BASEBALL CLASSIC 2026)で投手コーチを務めた能見篤史氏のスマートな理論と、同じく今年のWBCで野手総合コーチを務めた“熱男”こと松田宣浩氏の熱血解説が融合する。どのようなエキサイティングな解説が飛び出すのか。
■放送概要
番組名：『スーパーベースボール 阪神×巨人』
放送日時：5月3日(日・祝) 午後1時55分〜4時30分 生中継
※関西ローカルは最大延長午後5時25分まで放送
※延長の場合、午後4時30分以降はBS 朝日でも中継予定
出演：
＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩
＜実況＞山下剛(ABCテレビアナウンサー)
＜リポート＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)
【写真】「阪神対巨人」解説を務めるWBCコーチ陣
今シーズンもプロ野球中継の『スーパーベースボール』を届ける。5月3日、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABC テレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）する。
放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを38年ぶりの頂点へと導いた名将・岡田彰布オーナー付顧問が、鋭い洞察と“岡田節”で試合をひもとく。
■放送概要
番組名：『スーパーベースボール 阪神×巨人』
放送日時：5月3日(日・祝) 午後1時55分〜4時30分 生中継
※関西ローカルは最大延長午後5時25分まで放送
※延長の場合、午後4時30分以降はBS 朝日でも中継予定
出演：
＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩
＜実況＞山下剛(ABCテレビアナウンサー)
＜リポート＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)