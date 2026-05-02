[5.2 ブンデスリーガ第32節](コメルツバンク・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 15 エリス・スキリ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 7 アンスガー・クナウフ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 25 アルノー・カリムエンド

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 31 L. Arrhov

FW 11 ユネス・エブヌタリブ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

[ハンブルガーSV]

先発

GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス

DF 17 ワルメド・オマリ

DF 24 ニコラス・カパルド

DF 25 ジョーダン・トルナリガ

MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ

MF 18 ベーカリー・ジャッタ

MF 21 ニコライ・レンベルク

MF 23 アルベルト・グレンベーク

FW 9 ロベルト・グラツェル

FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー

FW 20 ファビオ・ビエイラ

控え

GK 12 S. Tangvik

DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ

DF 44 ルカ・ブシュコビッチ

MF 8 ダニエル・エルファドリ

FW 7 ジャン・リュック・ドンペ

FW 14 ライアン・フィリップ

FW 15 ユスフ・ポウルセン

FW 19 D. Downs

FW 49 O. Stange

監督

Merlin Polzin

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります