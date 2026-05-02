フランクフルトvsハンブルガーSV スタメン発表
[5.2 ブンデスリーガ第32節](コメルツバンク・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 15 エリス・スキリ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 25 アルノー・カリムエンド
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
DF 17 ワルメド・オマリ
DF 24 ニコラス・カパルド
DF 25 ジョーダン・トルナリガ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ベーカリー・ジャッタ
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 23 アルベルト・グレンベーク
FW 9 ロベルト・グラツェル
FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー
FW 20 ファビオ・ビエイラ
控え
GK 12 S. Tangvik
DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 8 ダニエル・エルファドリ
FW 7 ジャン・リュック・ドンペ
FW 14 ライアン・フィリップ
FW 15 ユスフ・ポウルセン
FW 19 D. Downs
FW 49 O. Stange
監督
Merlin Polzin
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 15 エリス・スキリ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 25 アルノー・カリムエンド
MF 42 ジャン・ウズン
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
DF 17 ワルメド・オマリ
DF 24 ニコラス・カパルド
DF 25 ジョーダン・トルナリガ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ベーカリー・ジャッタ
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 23 アルベルト・グレンベーク
FW 9 ロベルト・グラツェル
FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー
FW 20 ファビオ・ビエイラ
控え
GK 12 S. Tangvik
DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 8 ダニエル・エルファドリ
FW 7 ジャン・リュック・ドンペ
FW 14 ライアン・フィリップ
FW 15 ユスフ・ポウルセン
FW 19 D. Downs
FW 49 O. Stange
監督
Merlin Polzin
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります