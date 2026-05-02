SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」配信開始＆Music Video公開！
大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。
2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」の配信が開始された。
この楽曲は、アニメ「最強の王様」の世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。あわせて同楽曲のMusic Videoも公開。アニメ、楽曲と併せて是非チェックしてほしい。
＜作詞ナガマツシンタロウ（Dr.＆Cho.）本人コメント＞
はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！
●配信情報
「さよならじゃない方がいい」
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/OyjIIs
●作品情報
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2
2026年4月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中
フジテレビ 毎週水曜24:45〜
関西テレビ 毎週木曜26:15〜
東海テレビ 毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 毎週木曜24:55〜
福島テレビ 毎週水曜24:45〜
AT-X 毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
4月2日より毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信中
※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。
※各配信サービスは、公式サイトよりご確認ください。
Season1
［通常版］
各種配信サービスにて配信中
［キャストオーディオコメンタリー版］
dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて全話一挙配信中
関連リンク
SIX LOUNGE オフィシャルサイト
https://six-lounge.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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