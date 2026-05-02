３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が２日、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」の大阪公演（４、５日＝ヤンマースタジアム長居）の準備のため大阪入りし、その模様が公開された。

「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたツアーのシリーズとしてこれまでに７度開催。２０２４年夏の「ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」以来約２年ぶりの開催となる。公開された写真で３人はデニムスタイルに身を包み、リラックスした表情を浮かべている。

大阪公演に先立ち、４月には東京公演として東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で２日間計１４万人を動員。大阪公演を終えた後、７月にはファンクラブ限定公演として再びＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）に舞い戻る。同所での４日間開催は、嵐以来２組目となり、バンドでは史上初の快挙だ。

現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の主題歌「風と町」もこのほどデジタルリリースされ、公式ＹｏｕＴｕｂｅで配信されたミュージックビデオも話題を呼んでいる。大阪の地でミセスの新たな足跡を刻むつもりだ。