プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームで行われる。

試合に華をそえるラウンドガールの一員として、モデルのあらた唯が登場。以前にも那須川天心の試合などでラウンドガールを務め、“美しすぎるラウンドガール”と話題になった、あらたはこの日自身のＸに「【ＮＴＴｄｏｋｏｍｏ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 VS 中谷潤人】『ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日。』ラウンドガール務めさせていただきます。是非ご覧ください」と投稿。この日も白を基調としたお揃いの超ミニ丈のワンピース姿でリングに登場、観客だけでなくオンライン観戦しているファンの心をとらえた。

投稿にはたくさんの「いいね！」が集まっただけでなく「この世紀の一戦でラウンドガールやるなんてホント凄いですね！」「伝説のラウンドガールや！」とファンからのコメントが続々。「こりゃまた大きな試合･･･それ以上に！ 試合後に姫の話題で盛り上がる･･･」「唯ちゃんでお客さんがノックダウン」と試合以上に期待する声も寄せられた。