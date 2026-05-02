[5.2 J1百年構想リーグWEST第14節 京都 1-2 清水 サンガS]J1百年構想リーグWEST第14節が2日に行われ、7位 清水エスパルス は敵地で5位京都サンガF.C.を2-1で下した。4試合ぶりの白星を挙げ、連敗を3でストップ。京都は2戦ぶりの黒星を喫した。先にスコアを動かしたのは京都。前半16分、DF須貝英大が右サイドのハーフウェーライン付近からペナルティエリア右へロングパスを送ると、相手の背後を取ったFWマルコ・トゥーリオが右足のワンタッチでループシュートを放つ。詰めていたGK梅田透吾の頭上を越えて決まり、チームトップの今季5ゴール目を記録した。

美しい放物線を描きネットを揺らす

マルコ トゥーリオ 先制ループ弾✨



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京都×清水

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スーパーミドル弾 宇野禅斗

低弾道の貴重な貴重な同点ゴール✨



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電光石火の逆転ゴール 嶋本悠大

同点ゴールからわずか4分後に決めた!



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幸先よく先制した京都だったが、前半アディショナルタイム2分にFWグスタボ・バヘットが2枚目のイエローカードで退場。左CKの流れからバイシクルで振り上げた右足がMF宇野禅斗の顔面に入ってしまった。数的優位の清水は京都を押し込み、後半19分に同点とする。宇野が右足で地を這う強烈なミドルシュートを放ち、GK太田岳志に当たってネットが揺れた。宇野は今季初得点をマーク。後半23分にはペナルティエリア左に進入したMF嶋本悠大が後方へ持ち出しながら右足で豪快にゴール右に突き刺し、2戦連発となる今季3点目でゲームをひっくり返した。清水はそのまま2-1で逃げ切り、4試合ぶりに勝ち点3を獲得。京都は3月以来の連勝を逃した。