気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は先月２８日時点で２１１日分だということです。（推計値の速報）

【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は211日分 県内のレギュラーガソリン価格は3週連続値上がり 今後はどうなる？（山形）

内訳は、国家備蓄が１２８日分、民間備蓄８１日分、産油国共同備蓄が２日分、合計で２１１日分となっています。

■最新のガソリン価格は

山形県内のガソリン価格は小幅な値上がりが続いています。

資源エネルギー庁によりますと、先月２７日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円１０銭で前の週より２０銭値上がりしています。

３週連続の値上がりで全国で４番目の高さです。

ハイオクは３０銭値上がりし１８７円１０銭、軽油は１０銭値上がりし１６６円９０銭でともに全国３番目の高さです。

石油情報センターによりますと中東情勢の緊迫化に伴う原油高を受けて、政府が石油元売り会社へ支払う補助金の額が前の週より８．８円増加しているということです。

そのため、県内のガソリン価格は今後も小幅な値動きで推移すると予想されています。