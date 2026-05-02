アルテタ監督がPSG対バイエルンを絶賛も…… 「コンディションを考えると驚きはない」プレミアとの比較は不公平と主張
CL準決勝パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は5-4と壮絶な打ち合いとなった。ともに攻撃陣が好調で、計9ゴールが生まれている。
『TheGuardian』ではもう一つの準決勝でアトレティコ・マドリードと対戦したアーセナルの指揮官であるミケル・アルテタ監督がPSG対バイエルンに言及。「最高の試合だった」と振り返った。
「PSG対バイエルンのゲームは、おそらく私がこれまで観戦した中で最高の試合だったと思います。両チームのレベル、特に選手個々のパフォーマンスの質は、これまで見たことがないほど素晴らしかった」
リーグレベルの話でいえば、バイエルンはすでに今季のブンデスリーガを制している。31試合で113ゴール、圧倒的な成績だ。PSGも優勝直前で、2位ランスとは勝ち点6離れている。
一方のアーセナルは依然としてマンチェスター・シティとタイトルを争っている。2位シティとは勝ち点3差、シティは消化試合数が少なく、勝てばその差はなくなる。
シーズン終盤にきて不調に陥っているアーセナル。プレミアリーグでは前節でニューカッスルに勝利することができたが、第35節でフラムに勝利してシティにプレッシャーをかけることはできるのだろうか。