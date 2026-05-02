俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが先月２８日に亡くなった。２日、所属事務所の公式サイトで発表された。７３歳だった。

公式サイトでは「訃報」とし「日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。通夜や告別式については「故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます」と伝えた。

また、夫の中村も「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントを寄せた。

五十嵐さんは１９７０年にＴＢＳ系で放送されていたバラエティ番組「日曜８時、笑っていただきます」で「五十嵐じゅん」の芸名で出演しデビュー。７５年には映画「阿寒に果つ」で主演を務め、芸名を本名の「五十嵐淳子」に改名した。７７年には中村と結婚。その後、１男３女をもうけた。