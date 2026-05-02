ゴールデンウィーク（GW）が到来し、多くの旅行者が移動を開始した。

日本インフォメーション株式会社が、全国の20歳から69歳までの男女1074名を対象に実施した、ゴールデンウィークの過ごし方や消費行動に関する調査によると、2026年のGWは、約7割が何らかの予定が「ある」と回答。最多は「自宅でのんびり」派で約半数だった。

移動派は少なく、国内旅行を計画する派も予算は3万円未満に抑える層が主流で、物価高直撃の影響が色濃くにじむ。

そうしたなか、車中泊による旅行が、国内レジャーの選択肢として注目度を高めている。ルート設計の自由度が高いのに加え、繁忙期でも宿を予約する必要がなく、かつ宿泊費もかからないため、コストパフォーマンスと使い勝手に優れていることなどがその要因だ。

レンタルキャンピングカーの利用動向

車中泊の“宿”となる、寝泊り可能な車両の利用状況をみれば、その傾向は鮮明になる。たとえば、レンタルキャンピングカー事業を展開する株式会社CarLife Japanのレポートによると、レンタルキャンピングカー市場は前年比約2倍に急拡大。

その内訳は国内利用者が2～3泊が中心で、インバウンド客では5～8泊の長期周遊で売上を牽引する。

同レポートによれば「急成長の主な背景要因は以下の3点です。第一に、コロナ禍後のインバウンド旅行者の急回復により、従来型宿泊施設では吸収しきれない需要が発生。第二に、人気観光地における宿泊施設不足およびホテル価格高騰が、キャンピングカーを代替手段として押し上げ。第三に、アウトドア旅行・分散型観光への社会的関心が国内旅行者の間でも高まっています」という。

車中泊の現状とインフラ

車中泊を取り巻くインフラ整備が急速に進んでいることも、こうした潮流を後押しする。

車中泊の公式施設「RVパーク」は2026年4月時点で全国約615か所にまで拡大。2023年7月時点の約360か所からわずか3年弱で1.7倍に増加している。

一方で、高速道路のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）や「道の駅」では混雑に伴うトラブルが急増している実情がある。本来、これらは休憩施設であり、キャンプ場のような利用は禁止されており、国交省も次のような見解を示している。

「ドライバーなど皆さんが交通事故防止のため24時間利用できる休憩施設であるので、運転の途中で疲労回復のために車内で仮眠をとるなどしていただくことはかまいません。ただし、駐車場など公共空間における宿泊利用は基本的にご遠慮いただいています」

目的地の駐車スペースで車中泊をするにしても、「ルールを守り、適切な場所で寝る」のがマナーであることを忘れてはいけない。

車中泊の注意点

車中泊を最大限に満喫するには、独特の環境特性やNG行為などを理解しておく必要もある。

意外に忘れがちなのが、温度管理だ。 GWは寒暖差が激しく、日中の熱中症や夜間の低体温症に注意が必要となる。エンジンを切った状態で過ごせるよう、適切な寝具やポータブル電源を活用するなどの工夫が必要だ。

車内では同じ姿勢が長く続きがちになるので血栓リスクにも要注意だ。防犯もぬかりなくしておく必要がある。就寝時は全ドアをロックし、シェード等で窓を塞ぎ、外から車内が見えないようにするなど、犯罪を誘発する要素の排除はマストと心得よう。

違法・ルール違反となる行為

車中泊の質を高めるための工夫のほか、周囲に迷惑をかけないよう細心の注意を払う必要もある。

たとえば、道の駅等の公共空間を宿泊目的で利用することや、車外で調理、イス・テーブル等を展開することは、施設管理権の侵害にあたり、違法行為となる。

アイドリングも騒音や一酸化炭素中毒の危険があるだけでなく、多くの自治体が定める条例違反となる。車中泊で発生したゴミを公共のゴミ箱に捨てる行為も法律に違反（廃棄物処理法違反）する。ゴミを持ち帰るのは車中泊の基本マナーだ。

宿泊費を節約でき、時間とルートに自由度があるなど、レジャーとしての魅力にあふれ、メリットも多い車中泊。物価高直撃のGWをコスパよく、最大限に楽しむためにも、旅の準備はもちろん、利用施設への感謝や周囲への配慮、独特のマナーもぬかりなくマスターしておきたいところだ。