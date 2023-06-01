【SWS 1/32 フォッケウルフ Fw 190 A-3】 5月2日 発売 価格：13,200円

ボークスは、プラモデル「SWS 1/32 フォッケウルフ Fw 190 A-3」を5月2日に発売する。価格は13,200円。

本商品は、第二次世界大戦期のドイツで開発された単座戦闘機「フォッケウルフ Fw 190 A-3」を1/32スケールプラモデル化したもの。エンジンマウント延長前の初期シルエット型の完成形である空冷エンジン搭載のA-3型ショートノーズタイプが立体化されている。

優美な外観の正確さに加え、内部に至るまで精緻に再現されており、垂直尾翼は垂直尾翼一体型、無線機はFuG 7とそれにまつわる配電盤や隔壁パーツが付属する。

ヘッドアーマーはやや小ぶりな専用のものがキャノピー形状（開閉）に合わせて2種付属。エルロンは本数の少ない初期型となっている。

本キットでは戦闘爆撃（Jabo）型を再現。完全新規金型の爆弾一式が付属する。

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。