4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送。決断前夜を迎えた経営者で音楽プロデューサーのケンシ（39）と、美人ギャル・サチエ（31）が、ホテルのベッドで本音を語り合うリアルで濃密な姿が映し出された。

【映像】ベッドで濃密ハグ&キスの一部始終

結婚か別れかを決断する7日間の旅行に密着した本番組。スタジオには藤本美貴やヒコロヒーら豪華な顔ぶれが揃い、恋人たちの生々しいやり取りや、決断に向けて揺れ動く感情を見守りながら、的確なコメントで番組を盛り上げている。

数々の衝突と激しい話し合いを終え、ホテルの部屋で2人きりになったケンシとサチエ。「たくさんぶつかったね」と旅を振り返るサチエは、「もしケンシが結婚を選ばなかったとしても、自分なりに考えてはいる」と、自立した大人の女性としての前向きな姿勢を見せた。

決断前夜とあり、サチエは「決まってる？答えは」と質問。チャラ男で2度の離婚歴を持つケンシベッドに体を預けながら「まだ」。「そんな時はハグしてくれたほうがいいんじゃないの？」と甘え、2人はベッドの上でしっかりと抱き合う。さらにサチエが「最後くらいはくっついて寝ようか」と優しく声をかけ、濃密なハグ＆キスの時間を過ごした。

怒りや悲しみを乗り越え、衝突の末に辿り着いた穏やかな決断前夜。幾度も傷つけ合ってきた31歳美人ギャルと39歳バツ2彼氏が、明日の朝に出す答えに大きな注目が集まっている。