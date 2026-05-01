5月1日（金）放送の『沸騰ワード10』では、コストコに取り憑かれた女優・矢田亜希子と、伝説の家政婦・志麻さんがコラボ。



会員制倉庫型店・コストコに20年以上通い、その商品をほぼ全て把握するという矢田。今回も、約3500点もの商品が並ぶ店内で、「買って間違いなし」のアイテムをチェック。さらに食材も購入し、番組後半で志麻さんがゴールデンウィークにぴったりの料理を披露した。





一緒に買い物に加わったのは、野呂佳代、なにわ男子・大西流星、現役幕内力士・翔猿関。一同は、日本一の広さを誇るコストコ幕張倉庫店へ。店内で購入した食材を一挙ご紹介！志麻さんが選ぶ定番食材は？志麻さんがまず手に取ったのが、矢田も好きだというロングセラーのオニオングラタンスープ（10食入り、1598円）。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。お湯を注いで同封のチーズブレッドをのせるだけで、フランス産発酵バターと3種のオニオンが入った本格的なオニオングラタンスープが完成。玉ねぎの旨みが出て、料理にも使えるとして購入した。続いて選んだのは、定番人気の塩サバ。油ののった肉厚サバを天然で熟成させ、しっかり塩がしてあるため日持ちもする。買い物に行けない時でも、冷凍庫に入っていればメインとして使えるという。※在庫には限りがあります。さらに、志麻さんがお気に入りなのが、アップルスモークベーコン（100g、178円）。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。リンゴ果汁に漬け込んだ豚バラ肉をリンゴの木を使って燻製。普通のベーコンより少し甘さがプラスされ、ベーコン自体の旨みも強いそう。そのまま焼いてもおいしいと志麻さん。志麻さんに作ってほしい食材をセレクト一同は、パーティーで志麻さんにアレンジしてほしい食材も選んでいった。牛ひき肉は赤身率85％のコストコ定番食材で、価格は178円/100g。野呂がリクエストしたのは、6kg超えの豚バラ肉の塊。コストコ定番のロングセラーだ。芯までおいしい本場フィリピン産のパイナップルがあらかじめ食べきりサイズになったスティックパイナップル（998円） は、手軽に食べられるのはもちろん、フルーツとしてそのまま楽しめるのも魅力。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。大西は海鮮コーナーで、活け〆ぶりさく（宮崎県黒瀬のブランドブリ、498円/100g）に注目。活け締めにしているため歯ごたえがよく、新鮮さも魅力。リピーター続出の人気商品だ。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。さらに、コストコ海鮮の王道食材、刺身用天然赤海老（248円/100g）をセレクト。アルゼンチンの冷たい深海で採れる食材で、お刺身で食べられるほど新鮮。パンコーナーでは、志麻さんも大好物だというベニエ ピスタチオ/ココアヘーゼルナッツ（15個入り、998円）をセレクト。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。フランスの揚げドーナツ・ベニエの新フレーバーで、ピスタチオクリームがふわふわ生地に包まれ、濃厚なのに何個でも食べられると話題。さらに、1kg超の巨大フランスパン・パリジャン（798円）や、志麻さんがよく買うバタークロワッサン（12個入り、1298円）もチェック。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。志麻さんが20個も爆買いしたというゲランド塩のバター（250g、1598円）も。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。フランス・ゲランドで千年以上続く伝統製法により作られた海塩を練り込んだ塩バターだ。矢田が最近人気だと紹介したのは、カークランドの鶏の胸肉水煮缶（354g×6缶、2798円）。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。加熱処理済みでタンパク質が豊富。胸肉がゴロゴロした塊で入っていて、ほぐしてあるタイプより使い道が広く、そのままシチューやカレーに入れられるのも便利。煮汁まで使えるという。春の新作フードもチェック春の新作フードもチェックした一同。塩麹グリルチキンは、鶏もも肉に塩麹の旨みがしっかり染み込んだ新作。※在庫には限りがあります。塩麹は、お肉を柔らかくし旨みをプラスする万能調味料で、塩分も控えめにできる。広東風チャーシュー（248円/100g）は、豪快な豚肩ロースに醤油ベースの甘辛いタレが染み込んだ商品。ジンジャーパウダーやハチミツの甘さも特徴。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。麻婆炒飯（138円/100g）は、花椒の香りと痺れる辛さの本格派麻婆豆腐と、シンプルな味わいの炒飯が相性抜群。筍がゴロゴロ入ったシュウマイが4つも入り、1kg超えのボリューム満点の新作だ。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。このほか、三元豚バラしゃぶしゃぶ用（168円/100g）、韓国の定番料理・デジカルビ（189円/100g）、博多明太子（12本入り、1998円）も。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。デジカルビは甘辛いタレに漬け込まれた豚バラ肉で、サッと焼くだけでメインのおかずになり、チーズをかけてチーズタッカルビ風にもアレンジできる便利食材。一同はフードコートの人気商品も忘れずチェック。激安ホットドッグ（ドリンク付き、180円）、クラムチャウダー（480円）、クロワッサンハムチーズ（680円）、サーモンポキロール（700円）など、人気メニューを爆食した。※価格変動の可能性および在庫には限りがあります。こうして買い物を終え、番組後半では、今回購入したこれらの食材をもとに志麻さんがゴールデンウィークにぴったりの料理を披露。各々のリクエスト食材で、志麻さんの料理を堪能した。