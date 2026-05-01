体の調子が悪い娘が初めて車椅子で、自宅から電車に乗って病院まで移動。

【信じられない体験】私が電車に乗ると、座っていた若い男が席を離れ隣の車両へ。それが毎日続く。いったい、どうして？

娘を連れた私も多くの不安を抱える中、周りの人たちの反応は。

山梨県在住の40代女性・はかなさんの体験。

＜はかなさんからのおたより＞

数年前の春、かかりつけの病院に次女を連れて行きました。

その日は次女の体調が悪く、初めて車椅子で電車に乗って行ったのです。

地元の駅、病院のある町田の駅、途中で寄ったデパート、病院、昼食を取ったレストラン。

本当に行く先々で、多くの方々が声をかけ、手を貸してくださいました。

手にタトゥーの入った男の子は...

手にタトゥーの入った若い男の子は、デパートのドアを私達が入るまで黙って押さえていてくれました。

小さなお子様を抱いた若いお母さんは、多目的トイレのドアを支えてくれた。

電車の乗り降りの際には、周りにいた方々が必ず手を貸してくれました。

1日中、本当にたくさんの優しさを頂いて、無事に行ってくることが出来ました。

とても心が温かくなった1日でした。



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