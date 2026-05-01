5月1日 発表

CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は5月1日、ASUS JAPANが展開するゲーミングブランド「Republic of Gamers」（以下、ROG）とスポンサー契約を締結したことを発表した。

本契約により、VARRELはASUSのゲーミングブランドROGが展開する高性能なゲーミングデバイスやゲーミングモニターなどのサポートを受け、世界中を舞台にした競技大会や、配信・イベント等で、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を構築していくとのこと。

今回の発表に併せ、ASUS JAPAN、そしてCELLORB 代表取締役 佐久間衡氏からのコメントも到着している。

【ASUS JAPAN コメント】

この度、日本を代表するeスポーツチームであるVARREL様とのスポンサーシップを締結できたことを、大変喜ばしく思います。

この度のスポンサーシップは、ROGのスローガンである『For Those Who Dare - 満たされぬ、貪欲な挑戦者たちへ -』と、VARREL様が日本を代表し最前線で世界へ挑戦し続ける姿勢が共鳴し、実現いたしました。

世界のトップシーンで支持されるROGのゲーミングモニターおよびデバイスの提供を通じ、選手のみなさまの『最強の武器』として勝利に貢献できることを心より楽しみにしております。共に歩むこの挑戦を通じて、日本のゲーミングシーンに新たな熱狂を生み出していく一助となれば幸いです。

【CELLORB 代表取締役 佐久間衡氏 コメント】

この度、世界中のゲーマーから絶大な支持を集めるASUS様のゲーミングブランド「ROG」にサポートいただけることを、チームを代表して心より感謝申し上げます。

過酷な競技シーンを勝ち抜くためには、選手の技術を100％引き出す最高峰のデバイスが欠かせません。妥協のない製品開発を続けるROGとのパートナーシップは、世界を目指すVARRELにとって大きな推進力となります。

今回のスポンサーシップ締結を機に、競技で結果を残しご期待に応えるとともに、ROG様と共にeスポーツの新たな価値創造に貢献してまいります。