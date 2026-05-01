猫の『視力低下』を招いてしまう原因4つ

1．加齢

猫も人間と同じように、年齢を重ねることで目の機能が徐々に衰えていきます。

特にシニア期に入ると、水晶体が白く濁る「白内障」などが起こりやすくなり、視界がぼやけたり、物が見えにくくなったりする場合も。

また、加齢による視神経や網膜の機能低下も視力低下の原因となります。

2．全身疾患

猫の視力低下は、目そのものの問題だけでなく全身の病気が原因になることもあります。

代表的なのが高血圧による網膜へのダメージです。

特に慢性腎臓病などの基礎疾患を持つ猫では血圧が上昇しやすく、網膜の血管が傷ついたり出血したりすることで視力に影響が出ます。

場合によっては突然失明するケースもあり、非常に注意が必要です。

また他にも糖尿病や甲状腺機能亢進症も視力の低下を招くので、そういった持病をもつ猫はとくに気をつけなければいけません。

3．目の病気（緑内障・ブドウ膜炎など）

猫の視力低下の大きな原因のひとつが目の病気です。

たとえば「緑内障」は眼圧が上昇し、視神経にダメージを与えることで視力が低下する病気です。進行が早く、放置すると失明のリスクも高まります。

また「ブドウ膜炎」は目の内部に炎症が起こる病気で、充血や痛み、まぶしがるといった症状とともに視力低下を引き起こします。

ほかにもさまざまな目の病気がありますが、年齢・猫種を問わず発症する恐れがあるので注意しましょう。

4．外傷や異物による物理的ダメージ

物理的なダメージも、猫の視力を損なう大きな要因となります。

原因のひとつは、外傷や異物です。猫同士のケンカによる引っかき傷のほか、植物の枝、尖ったおもちゃが目に触れて角膜を傷つけてしまうことがあります。

猫の角膜は非常に繊細なため、たとえ小さな傷でもそこから細菌感染を引き起こし、急激に悪化するケースは珍しくありません。

また、ウイルスや細菌による感染症にも注意が必要です。ヘルペスウイルスやクラミジアなどが原因で生じる炎症は、眼球に深刻なダメージを与えます。

中でも「角膜潰瘍」は注意したい病気で、進行すると角膜に穴が開く「角膜穿孔」に至り、急激に視力を失うケースも。

多頭飼育の猫は感染やケガのリスクが高まるため、日頃から瞳の様子を注意深く観察し、異変があればすぐに気づけるようにしておきましょう。

猫の視力が「見えにくく」なっている兆候

猫の視力が低下している場合、日常の行動に変化が現れます。たとえば、次のような兆候に注意しましょう。

家具や壁にぶつかる 段差を踏み外す 動きが慎重になる 目をしょぼしょぼさせる まぶしがる 瞳孔が開いたままになる 充血や涙 目やにが増える

など

このように行動の違和感、目の異常もサインのひとつです。

こうした変化は徐々に現れることも多く、気づきにくい場合もあるため、普段の行動との違いを意識して観察するのがポイントです。

猫の視力低下「取るべき対処法」は？

猫の視力低下が疑われる場合は、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

原因によっては進行を抑えられるケースもあるので、早期発見・早期治療は治療を行う上でも非常に重要です。

自宅では家具の配置を変えない、危険な場所を減らす、生活動線をシンプルにするなど、安心して過ごせる環境づくりを心がけます。

また自宅でのセルフチェック、定期的な健康診断を受けて病気の早期発見につなげることも忘れずに。特にシニア猫や持病のある猫はそうしたチェックが欠かせません。

日々のコミュニケーションを通じて、瞳の輝きや歩き方の変化を細やかに観察する習慣をつけましょう。

まとめ

猫の視力低下は、加齢だけでなく目の病気や全身疾患などさまざまな原因によって引き起こされます。

しかし視力が落ちても、住み慣れた環境と飼い主のサポートがあれば、猫は豊かに暮らしていけるもの。

少しでも「おかしいな」と感じたら早めに獣医師へ相談し、愛猫の安心できる暮らしを守ってあげてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)