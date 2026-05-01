アマゾンジャパンは、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の劇場公開に合わせ、コラボレーション企画を実施している。

（C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

Prime Videoで配信中

動画配信サービス「Prime Video」では、2025年公開の『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を含む劇場版全28作品と、関連する4作品が3月14日より順次配信されている。

これにより、配信開始後の4月16日時点では、Prime Videoの「映画Top10」を劇場版『名探偵コナン』の作品が独占したという。

さらに、TVシリーズは過去作品を含めた全シーズンを配信しており、特に最新のシーズン31は、各話テレビ放送終了後に最速で配信が行われている。

Kindleで期間限定の無料公開

配信作品一覧 劇場版『名探偵コナン』シリーズ 『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』 『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』 『名探偵コナン 世紀末の魔術師』 『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』 『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』 『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』 『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』 『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』 『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』 『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』 『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』 『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』 『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』 『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』 『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』 『名探偵コナン 11人目のストライカー』 『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』 『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』 『名探偵コナン 業火の向日葵』 『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』 『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』 『名探偵コナン ゼロの執行人』 『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』 『名探偵コナン 緋色の弾丸』 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』 『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』 『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』 劇場版関連作品 『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』 『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』 『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』 『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』 テレビシリーズ 『名探偵コナン』 シーズン1～31

電子書籍サービス「Kindle」では、「青山剛昌先生作品フェア」を実施している。5月28日までの期間中、『名探偵コナン』などの計15作品を無料で読むことができる。

その他コラボレーション企画

5月31日まで、全国主要都市に設置されている「Amazonロッカー」が、『名探偵コナン』限定デザインにラッピングされている。

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さらに、Amazonで購入した商品が一部、『名探偵コナン』限定デザインボックスで届くキャンペーンも実施している。

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