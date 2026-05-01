◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、“世紀の一戦”に臨む世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）がリミットの55.3キロ、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）は200グラム軽い55.1キロで、ともに一発パスした。

公開計量には史上初めて3階級で4団体統一王者となった元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（米国）も来場し、名リングアナのマイケル・バッファー氏のコールで2人が登場。初のフェースオフでは中谷が不敵な笑みを浮かべ、約13秒間にらみ合った。

取材に応じた中谷は「仕上がりはバッチリ、悔いなく仕上げることできた、後は明日までリカバリーをやるだけ。たくさんのファンの人の前でエネルギーを感じられて、幸せを感じられた」と公開計量の感想を述べ、井上と顔を突き合わせて「お互い仕上がっていた。明日は楽しみです」と闘志を燃やした。

試合については「入り方は決めている」と明かし、「いろんな意見があると思うが、積み上げてきたものが出るリング。歩んできたストーリーを発揮して勝利したい」と抱負。フェースオフについて問われると「感謝の気持ちでいっぱい。ここまで万全で仕上げられたのは幸せ。戦えるのも幸せなこと。ずっとイメージしてきたものを明日表現するだけ」と話した。