「進撃の巨人」オーケストラコンサートに新たな展開。フルオーケストラ形式でのワールドツアーが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOによるアニメ『進撃の巨人』の名曲の数々を、アニメ映像とともに体感する「『進撃の巨人』オーケストラコンサート」。2021年の国内初演ののち、「The Official Concert- Beyond the Walls World Tour-」として2025年よりニューヨーク・カーネギーホール、ロサンゼルス・ドルビーシアター、ロンドン・ウェンブリーアリーナなど全世界で展開され累計24万人を動員するなど、公式で行われる海外コンサートとして世界的な成功を収めた公演が、2026年、新たな展開を迎えることになった。

「The Official Orchestra Concert- Symphony from Paradis-」と題された今回の公演は、これまでの公式コンサートのロック×オーケストラによる演奏と原曲の忠実な再現を中心とした構成とは異なり、スクリーンに映し出されるアニメーション本編が観客を物語世界へ誘う「体感型」形式はそのまま、澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOによる監修のもと公式コンサートとしては初めてとなるオーケストラアレンジで制作され、総勢100名を超えるフルオーケストラと合唱団によるライブパフォーマンスによって、楽曲の象徴的なテーマである緊張感、緊迫感、哀愁、そしてカタルシスが織りなすドラマチックな側面を繊細なニュアンスとエモーショナルな力強さでもって表現する、これまでにないコンサートとなる。

「Symphony from Paradis」は、2026年10月17日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでワールド・プレミアを迎え、その後、2026年11月1日に香港のアジアワールド・アリーナでアジア初演、そして2027年1月10日にニューヨークのカーネギーホールでアメリカ初演を迎える。

一部公演のチケットは2026年4月30日より発売開始され、最新の公演リストは以下から確認することが出来る。また、批評家からも高い評価を受ける「ロック×オーケストラ」スタイルのこれまでのコンサート「Beyond the Walls World Tour」も、公演数を拡大して更に全世界を巡回中である。

＜澤野弘之氏コメント＞

「進撃の巨人」の音楽が、初めてフルオーケストラアレンジされ、海外のさまざまなホールで演奏されることを嬉しく思っています。

また、今回の僕の楽曲のオーケストラアレンジには、兼ねてからご一緒したいと願っていた作曲家・オーケストレーターの戸田信子さんに担当していただくことができ、幸せに感じています。

原曲のバンド＆オーケストラとは違う、フルオーケストラならではの新たな表現と壮大さを体感していただける、今回ならではのコンサートになると思うので、僕自身も今からワクワクしていますし、是非たくさんの方達に楽しんでいただけたら幸いです。

＜KOHTA YAMAMOTO氏コメント＞

このような貴重な機会をいただけたのも世界中の「進撃の巨人」ファンの皆様が作品そして音楽を支え続けてくださったおかげと感謝しています。

僕がこの作品で制作した楽曲の多くはオーケストラ楽器だけでなくシンセサイザーやギターなども使用しています。

それらの楽曲が今回新たにフルオーケストラという形に生まれ変わることでどのように聴こえるのか本当に楽しみです。

今回のツアーは澤野さんと僕は楽曲の監修という形での参加になり各地に足を運ぶことはできませんが、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールをはじめとする世界的なホールでの開催にワクワクしています。

是非皆様にも現地でしか聴くことができない特別なアレンジの楽曲を楽しんでいただけますと幸いです！

「The Official Orchestra Concert- Symphony from Paradis-」詳細はこちら

(編曲：戸田信子・和田薫)

https://aot-portal.com/concert/

●リリース情報

「劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACK」

4K UHD+Blu-rayセット

発売中

【4K UHD+Blu-rayセット】

価格：￥19,800（税込）

品番：PCWG-52001

Disc1 4K上映版本編 4K UHD Blu-ray(143分)

・4K・2160p Ultra Hi-Definition・映像:ドルビービジョン/音声:ドルビーアトモス

・バリアフリー日本語音声ガイド/バリアフリー日本語字幕収録

Disc2 通常上映版本編 Blu-ray(143分)

・1080p Hi-Definition

・バリアフリー日本語音声ガイド/バリアフリー日本語字幕収録

Disc3 映像特典 Blu-ray(229分)

・1080p Hi-Definition

・2024年1月28日(日)開催「ATTACK FES」Day2「Attack 音 体感 Final」収録

【DVD】

価格：￥13,200（税込）

品番：PCBG-53037

Disc1 通常上映版本編 DVD(143分)

・バリアフリー日本語音声ガイド/バリアフリー日本語字幕収録

Disc2,3 映像特典 DVD(229分)

・2024年1月28日(日)開催「ATTACK FES」Day2「Attack 音 体感 Final」収録

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

©Hajime Isayama, KODANSHA/”ATTACK ON TITAN” Production Committee. All Rights reserved

©Hajime Isayama, KODANSHA/“ATTACK ON TITAN” The Final Season Production Committee.

関連リンク

The LAST ATTACK 公式サイト

https://shingeki.tv/movie_final/

The Final Season公式サイト

https://shingeki.tv/final/

「進撃の巨人」ポータルサイト

https://aot-portal.com