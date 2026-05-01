4月27日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが“わが家のご飯事情”を明かした。

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この日のテーマは「アレンジごはん」。ピリ辛の“ごぼうみそ”が食欲をそそる「ごぼう味噌の混ぜごはん」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

本日の主役「ご飯」にちなんだ恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」の出題は「わが家は毎日ご飯を何合炊くでしょう？」。DAIGOと妻、そして5歳の長女、2歳の長男の4人家族は、一日にご飯をどれくらい食べるのか？

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DAIGOによると、朝食は断然「ご飯派」のDAIGOファミリー。だが、「お子さんが小さいからまだそんなに食べないかな？」と推理を巡らせた先生の答えは「4合」。しかし、正解はそれより少ない「2合」という。

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【動画】たくさん食べてほしいパパの願いをよそに、2歳長男に白いご飯を出すと、「プイってすることが…」とたまに食べてくれないのがDAIGOの悩みとか

子どもたちが「まだあまり食べない」のは当たりのようだが、DAIGOパパも意外と「食べられない」そうで、そのワケは「DAIGOが朝ご飯を作るから」。自宅では、子どもの朝食作りを担当することがしばしばで、作っているうちに「お腹いっぱいになってくる」というのだ。

これには先生も「ありますね。味見したりとか、香りとかで（笑）」と共感。がんばって作った人ほど、いざ出来上がると食べる気が失せてしまう悲しい“お料理あるある”に、視聴者からは「あるわー。家のゴハンは誰かに作ってほしいw」「でも朝ごはん作るのは偉いよ！」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

ごぼう味噌の混ぜごはん

＜材料（2人分）＞

豚ひき肉 150g

ごぼう 100g

エリンギ 1本（60g）

しょうが（みじん切り） 10g

赤唐辛子（輪切り） 1本

青ねぎ（小口切り） 1本

ご飯 400g

サラダ油 大さじ1

【☆合わせ調味料】

みそ 大さじ3

砂糖 大さじ3

酒 大さじ2

しょうゆ 大さじ1

＜作り方＞

（1）ごぼうは太いところは縦半分に切って2mm厚さの斜め切りにし、水に落として水気をきる。

（2）エリンギは3cm長さの短冊切りにする。

（3）合わせ調味料のみそ、砂糖、酒、しょうゆを順に混ぜながら加える。

（4）フライパンにサラダ油を熱し、しょうがのみじん切り、赤唐辛子の輪切りを中火で炒め、豚ひき肉を加えて炒め、ごぼうとエリンギを加えて炒め、火が通ったら（3）を加え、水分がなくなり香ばしくなるまでからめる。

（5）ご飯に（4）、青ねぎの小口切りを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ごぼう味噌の混ぜごはん」の調理の様子は、4月27日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。