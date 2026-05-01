気がつけば「お腹いっぱい」に！？ DAIGOを悩ませる“お料理あるある”に視聴者も「あるわーw」
4月27日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが“わが家のご飯事情”を明かした。©ABCテレビ
この日のテーマは「アレンジごはん」。ピリ辛の“ごぼうみそ”が食欲をそそる「ごぼう味噌の混ぜごはん」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。
本日の主役「ご飯」にちなんだ恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」の出題は「わが家は毎日ご飯を何合炊くでしょう？」。DAIGOと妻、そして5歳の長女、2歳の長男の4人家族は、一日にご飯をどれくらい食べるのか？©ABCテレビ
DAIGOによると、朝食は断然「ご飯派」のDAIGOファミリー。だが、「お子さんが小さいからまだそんなに食べないかな？」と推理を巡らせた先生の答えは「4合」。しかし、正解はそれより少ない「2合」という。©ABCテレビ
【動画】たくさん食べてほしいパパの願いをよそに、2歳長男に白いご飯を出すと、「プイってすることが…」とたまに食べてくれないのがDAIGOの悩みとか
子どもたちが「まだあまり食べない」のは当たりのようだが、DAIGOパパも意外と「食べられない」そうで、そのワケは「DAIGOが朝ご飯を作るから」。自宅では、子どもの朝食作りを担当することがしばしばで、作っているうちに「お腹いっぱいになってくる」というのだ。
これには先生も「ありますね。味見したりとか、香りとかで（笑）」と共感。がんばって作った人ほど、いざ出来上がると食べる気が失せてしまう悲しい“お料理あるある”に、視聴者からは「あるわー。家のゴハンは誰かに作ってほしいw」「でも朝ごはん作るのは偉いよ！」などの声が寄せられていた。
（※レシピ）
ごぼう味噌の混ぜごはん
＜材料（2人分）＞
豚ひき肉 150g
ごぼう 100g
エリンギ 1本（60g）
しょうが（みじん切り） 10g
赤唐辛子（輪切り） 1本
青ねぎ（小口切り） 1本
ご飯 400g
サラダ油 大さじ1
【☆合わせ調味料】
みそ 大さじ3
砂糖 大さじ3
酒 大さじ2
しょうゆ 大さじ1
＜作り方＞
（1）ごぼうは太いところは縦半分に切って2mm厚さの斜め切りにし、水に落として水気をきる。
（2）エリンギは3cm長さの短冊切りにする。
（3）合わせ調味料のみそ、砂糖、酒、しょうゆを順に混ぜながら加える。
（4）フライパンにサラダ油を熱し、しょうがのみじん切り、赤唐辛子の輪切りを中火で炒め、豚ひき肉を加えて炒め、ごぼうとエリンギを加えて炒め、火が通ったら（3）を加え、水分がなくなり香ばしくなるまでからめる。
（5）ご飯に（4）、青ねぎの小口切りを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。©ABCテレビ
【TVer】レシピ動画はこちら
なお、「ごぼう味噌の混ぜごはん」の調理の様子は、4月27日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。