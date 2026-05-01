猫の体にまつわるカタカナ用語

ジェントルカーブ

猫を横から見たとき、おでこから鼻先にかけて描かれる曲線をジェントルカーブと呼びます。もともとは大型のメインクーンという猫種の、美しい鼻筋を評価するために使われてきた言葉です。

このきれいなカーブは、猫の横顔をぐっと知的でエレガントに見せてくれるチャームポイント。数あるパーツの名前のなかでも、特別な美しさを表す素敵な呼び名といえるでしょう。

プライモーディアルポーチ

後ろ足の付け根からお腹にかけて見られる皮膚のたるみは、プライモーディアルポーチという名称です。直訳すると「原始的な袋」という意味があり、太っているわけではなく、多くの猫に見られる正常な特徴の一つです。

このたるみがあることで、敵から攻撃されたときにお腹を守ったり、後ろ足を大きく伸ばして全力で走ったりすることが可能になりました。猫のしなやかな動きを支えるために、進化の過程で備わった大切な機能といえます。

猫の行動にまつわるカタカナ用語

クラッキング

窓の外にいる鳥などを見つけた際、カカカと短く喉を鳴らす行動をクラッキングと言います。以前はもどかしさの表現と考えられていましたが、最近の研究では、獲物の鳴き声を真似て相手を油断させ、おびき寄せるための行動という説が有力です。

猫が非常に集中しているときに見せるこの音は、野生時代の高度な狩りの技術が今も受け継がれている証拠といえるでしょう。家の中で暮らす猫が、ふとした瞬間に野生の一面をのぞかせる興味深い一コマです。

フレーメン反応

特定のニオイを嗅いだ後に、口を半開きにして動きを止める仕草をフレーメン反応と呼びます。ドイツ語で「唇をめくる」という意味の言葉が語源となっており、フェロモンなどを確認するための生理現象であることが分かっています。

上あごにある特別な器官へニオイを送り込み、情報を詳しく分析しようとするときにこの表情が見られます。何かに強い関心を持って熱心に調査をしている、猫特有の真剣な行動です。

まとめ

猫の呼び名には、それぞれ体の仕組みを助けたり、生き抜くための知恵をあらわしたりする意味が込められています。

言葉の意味を知ると、猫の美しさやすごさを改めて発見するきっかけになるはずです。こうした知識を一つずつ増やしていくことで、愛猫のことをもっと身近に感じられ、毎日の暮らしがより楽しいものに変わっていくでしょう。