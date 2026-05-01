6ヶ月半額で始める岐阜の収納拠点！ ランドピア「スペースプラス関弥生町」

記事ポイント 岐阜県関市弥生町に屋外型トランクルーム「スペースプラス関弥生町」が2026年4月にオープン1.5畳タイプを月額6,930円（税込）から利用でき、24時間対応・車乗り入れが可能オープンを記念した「賃料6ヶ月半額キャンペーン」を実施中 岐阜県関市弥生町に屋外型トランクルーム「スペースプラス関弥生町」が2026年4月にオープン1.5畳タイプを月額6,930円（税込）から利用でき、24時間対応・車乗り入れが可能オープンを記念した「賃料6ヶ月半額キャンペーン」を実施中

土地活用・セルフストレージ事業を手がけるランドピアが、岐阜県関市弥生町4丁目に屋外型トランクルーム「スペースプラス関弥生町」を2026年4月にオープンしました。

全国41都道府県に559店舗（2026年3月末時点）を展開するセルフストレージサービス「スペースプラス」の最新拠点です。

ランドピア「スペースプラス関弥生町」





施設名：スペースプラス関弥生町所在地：岐阜県関市弥生町4丁目1 東側アクセス：長良川鉄道線 関口駅より徒歩7分料金：1.5畳タイプ 月額6,930円（税込）〜キャンペーン：賃料6ヶ月半額キャンペーン実施中施設詳細：

「スペースプラス関弥生町」は、緑のコンテナに黄色いシャッターを組み合わせた個別ユニットが砂利敷きの通路を挟んで左右に並ぶ、関市弥生町の住宅街に開設された屋外型のレンタル収納スペースです。

長良川鉄道線の関口駅から徒歩7分という立地で、関市周辺に新たな収納拠点が誕生します。

暮らしの中で気づかないうちに増えていく季節用品や趣味のアイテムを、自宅の収納だけで管理しきれないケースは少なくありません。

「スペースプラス関弥生町」は個人の荷物収納から法人の資材管理まで幅広いニーズに対応しており、運営元のランドピアは遊休地や空きスペースを価値ある場所として活用するセルフストレージ事業を全国で展開する企業です。

24時間・車乗り入れ対応の屋外設計





「スペースプラス関弥生町」は24時間いつでも利用できる屋外型施設で、車を収納スペースの近くまで乗り入れられる設計を採用しています。

スタッドレスタイヤや扇風機のような重い荷物も車からそのまま移動できる環境が整っており、搬入・搬出の際に荷物を遠くまで運ぶ手間がかかりません。

個人から法人まで幅広い収納用途

個人利用では、シーズンオフのキャンプ道具や釣り用品をまとめて預けるほか、引越しの前後に荷物を一時保管する用途にも利用されています。

法人利用では建設現場の資材・工具のストック場所として、また展示会やイベントの機材倉庫としても選ばれており、事業の内容を問わない収納スペースとして機能しています。

オープン記念 賃料6ヶ月半額キャンペーン

「スペースプラス関弥生町」のオープンを記念して、「賃料6ヶ月半額キャンペーン」が実施されています。

月々の賃料が6ヶ月間にわたって半額になる内容で、初めてトランクルームを利用する際の費用負担を抑えたスタートが可能です。

「スペースプラス関弥生町」は、岐阜県関市弥生町に2026年4月に開設された屋外型トランクルームです。

オープン記念の「賃料6ヶ月半額キャンペーン」が実施されており、施設の詳細はスペースプラスの公式サイトに掲載されています。

スペースプラス関弥生町の紹介でした。

よくある質問

Q. ランドピアはどのような事業を手がけていますか。

A. トランクルーム・コンテナトランク「スペースプラス」のフランチャイズ展開・管理・運営のほか、トラック駐車場開発・トレーラーハウス販売・コンテナ建築事業といった土地活用事業を展開しています。

Q. 「スペースプラス」はどのような形態で全国展開していますか。

A. フランチャイズ形式で全国展開されており、ランドピアが管理・運営を担っています。

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