テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、大型連休に入ってまだ予定を立てていない視聴者へガソリン代も高い中、電車に乗って絶景やグルメを堪能する旅行を特集した。

スタジオには鉄道が大好きなお笑いコンビ「ダーリンハニー」吉川正洋が生出演しマニアックな楽しみ方を教えた。

オリジナルの制服を着て登場した吉川は、５月に車窓から蜃気楼（しんきろう）が見られる可能性のある「富山地方鉄道」を紹介した。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、蜃気楼について「気象なんでしょ？オーロラを見るようなのと一緒だと思うんですけど」と切り出し「すみません。何が面白いんですか？何がいいかがわからない」と尋ねるとコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「見たくないですか？」と突っ込むと「別に見たくない」と長嶋は返した。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが蜃気楼は「そこにないものが映っていたり」など説明すると長嶋は「見たら変わるんでしょ？」と納得すると吉川が「一回ぜひ」とすすめていた。

さらに吉川は「富山地方鉄道」で連続する三駅の「西魚津」「電鉄魚津」「新魚津」が「すべての駅に魚津が入っていて、五・七・五になっているのは奇跡」と紹介した。玉川氏は「これが気持ちいいのは韻を踏んでいるからです」と絶賛したが長嶋は「大変恐縮なんですけど」と切り出し「玉川さんがおっしゃった韻を踏んでいるというのは何が面白いんですか？」と再び問いかけた。

これに玉川氏は「最後、言葉尻に同じ言葉が続くとしゃべったり聞いたりすると気持ちが良いんです」と説明すると、長嶋は羽鳥アナに促され「西魚津 電鉄魚津 新魚津」と読み上げると玉川氏から「気持ちいいでしょ？」と言われ「確かに」と納得しスタジオは和やかな笑いに包まれた。