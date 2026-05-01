新築マイホームを考えています。住宅ローンに加えて固定資産税が50万円くらいかかると聞いて不安です。家を持つとこのくらいの負担がかかるのでしょうか？

固定資産税は本当に50万円もかかるのか？ 目安と実態を解説

結論からいうと、固定資産税が年間50万円になるケースはありますが、一般的な住宅ではやや高めの水準です。固定資産税は、土地と建物の評価額に対して課税される税金で、都市部の広い土地や高額な住宅になるほど金額は上がります。

例えば、土地と建物を合わせた評価額が3000万円程度であれば、軽減措置を考慮すると年間10万～20万円台になることが多いです。一方で、都心の一等地や広い敷地、高級住宅の場合は評価額が高くなり、結果として40万円～50万円程度になることもあります。

つまり「50万円」という金額は、すべての人に当てはまるわけではありません。購入予定の土地の場所や広さ、建物の仕様によって大きく変わるため、自分のケースでいくらになるのかを事前に確認することが重要です。



固定資産税の金額はどう決まる？仕組みをわかりやすく解説

固定資産税は、「固定資産税評価額」に税率をかけて計算されます。標準税率は1.4％で、多くの自治体で採用されています。評価額は市場価格より低めに設定されるのが一般的で、土地は公示価格の約7割、建物は再建築費をもとに算出されます。

さらに、住宅用地には軽減措置があります。例えば、住宅が建っている土地は、一定の面積まで評価額が大幅に減額されます。新築住宅の場合、建物についても一定期間は税額が半分になる特例があります。

こうした仕組みがあるため、購入価格よりも税額は抑えられることが多いです。ただし、軽減措置が終了すると税額が上がる点には注意が必要です。購入後数年で負担が増える可能性があるため、長期的な視点で見ておくことが大切です。



住宅ローン以外にかかる費用と負担を軽くする考え方

マイホームを持つと、固定資産税以外にもさまざまな費用がかかります。例えば、火災保険や地震保険、修繕費、場合によっては管理費などです。これらを合計すると、年間で数十万円の負担になることも珍しくありません。

こうした負担を軽くするためには、購入時の予算設定が重要です。住宅ローンの返済額だけで判断するのではなく、「毎年かかる維持費」を含めて考えることで、無理のない計画が立てられます。

また、土地の選び方でも固定資産税は変わります。駅近や人気エリアは評価額が高くなる傾向がありますが、少しエリアを広げるだけで税負担が抑えられる場合もあります。生活の利便性とコストのバランスを考えることがポイントです。



マイホーム購入前に知っておきたい資金計画のポイント

マイホーム購入で大切なのは、「購入できるか」ではなく「無理なく維持できるか」という視点です。固定資産税が不安な場合は、事前に不動産会社や自治体に確認すれば、おおよその目安を教えてもらえます。

また、将来の収入や家族構成の変化も考慮し、余裕を持った資金計画を立てることが大切です。特に、軽減措置が終わった後の税額や修繕費の増加も見込んでおくと安心です。

固定資産税は確かに負担の一つですが、事前に仕組みを理解し、計画的に準備すれば過度に心配する必要はありません。情報をしっかり集め、自分に合った住宅選びをすることで、安心してマイホーム生活をスタートさせることができます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー