シンガー・ソングライターの渡辺真知子が、３月１５日に６９歳で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの妻で、元歌手の高田みづえさんとの再会を明かした。

１日までにインスタグラムで「久しぶりの高田みづえさん 先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが５０周年コンサートに招待して私を座席の隣りにしました」と２ショットをアップ。

「ご主人を一人で８年半介護は、みづえちゃんご本人の意志と聞き、『二人きりになれたのは、ソレが初めてなんじゃない？！』『そう』「（大変だったろうけど）いい時間だったね？！」『うん…』また、今一人でいると危ない時があると。もっと“二人きり”したかったみたいです。女将さんでしたし…それはそれは、ごちそうさま」と高明かし、「今はお孫ちゃんのお世話で、モテモテの可愛いみづえばーばだそうです 直ぐにどっちがお孫ちゃんか分かんなくなりますね」と笑顔のマークを添えた。

フォロワーからは「お元気でなによりです」「奇跡の２ショット！！」「御二方共にとっても素敵です」などの声が寄せられた。