15年ほど前、Uさんは臨月を迎えていた。

【妊娠中の体験談】満席の電車で見知らぬ男性客が不審な動きを…

体のあちこちが痛むけれど、夫は仕事で忙しく、引っ越してきたばかりの土地で頼れる人もいない。

ひどく暑い日でも、買い物に行かなければならなくて......。

＜Uさんからのおたより＞

2010年夏、記録的な猛暑の日のこと。

私は臨月で、体の節々が痛い状態で外出。食料品が入った買い物袋を持ち、日傘をさしてヨロヨロと歩いていました。

向かい側から、私と同じように、足を労りながらゆっくりと歩く、かなりご高齢の女性が来ました。

暑さで参っている顔で...

その方は暑さに参ってしまっている表情をされながらも、私に

「あんた、頑張んなさいよ！」

とエールをくださいました。

実家から離れた土地で、知り合いもまだいない時。

夫も深夜まで、残業続き。

スマホもなく、心細い日々の中、初めてお会いした方からのエールは、本当に心に響きました。

ご自身も大変な中、人を励ますその優しさに、感動しました。

つらい時期も、その言葉を思い出して

出産後、里帰りもせず、軽度の障がいを持って産まれた我が子の、ワンオペ育児がスタート。なかなか大変‥...。

その子も今、15歳。辛い時期、半泣きで過ごしてきましたが、あの方からの

「あんた、頑張んなさいよ」

の言葉を思い出し、なんとかやってこれました。

あの時は、本当に有難うございました。

反抗期の息子と更年期の私。

あの方からのエール、今尚、私を奮い立たせてくれています。

私も誰かを励まし続けられるような、そんな女性になりたい。そう、心がけて過ごしていきます。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）