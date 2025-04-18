【祭典の鼓動】3大会ぶりのW杯出場を決めたボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFWエルメディン・デミロビッチ（28）が有言実行を果たした。ドイツ1部シュツットガルトのストライカーは3月下旬のW杯欧州プレーオフに向けた取材で「出場できたらファンのみんなに一杯おごるよ」と発言。ウェールズとイタリアを連破して突破を決めた際にも「約束は守る」と宣言していた中、4月27日にシュツットガルト市の春祭りで約2500人に800リットルのビールを自腹で振る舞った。

デミロビッチ自身は酒を飲まないが「人の喜びに水を差したくない」と発言。子供たちのためには後日、公開練習の際にアイスクリーム提供用の車両をチャーターするという。

旧ユーゴスラビア崩壊後、民族紛争を乗り越えて独立を果たし、2度目の出場となる世界最高峰の舞台。デミロビッチは「W杯が我々の国全体にとって何を意味するかは誰もが知っている。だからこそ今日は誇りを持って皆さんに一杯おごるんだ！」と会場のファンに語りかけた。ボスニア・ヘルツェゴビナのユニホーム姿も多く見られ、W杯期間中はドイツからの声援も届くはず。この日は8杯飲み干したファンもいたというが、本大会の結果次第で“おかわり”があるかもしれない。