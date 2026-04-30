VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の加賀美ハヤト・剣持刀也・不破湊・甲斐田晴によるROF-MAOが、新曲「FLIPPER」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

「FLIPPER」は、シンガーソングライター・秦 基博による楽曲提供。“誰もが特別なんだよ”というメッセージを込めたミディアムバラードで、ROF-MAOらしい言葉でそっと寄り添い、未来に希望を持って進めるように背中を押す一曲になっているという。

「FLIPPER」のMVでは、ヒトの世界と海の世界が溶け合う不思議な境界で、海に飛び込む勇気を持てずにいる1匹のペンギンと、進路や仕事、夢に迷う4人の若者たちが1歩踏み出す物語を描いた映像作品に仕上がっているとのこと。楽曲とあわせて、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/sJEspe_pG18

写真◎ ©ANYCOLOR, Inc.

◾️「FLIPPER」

2026年4月30日（木）0時 リリース

配信：https://rof-mao.lnk.to/flipperPR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/391422/ ©ANYCOLOR, Inc. ▼クレジット

Words & Music by 秦 基博

Arranged by トオミ ヨウ