29日に放送されたTBS系のバラエティー番組「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」の内容が物議を醸している。この日、放送の「どうなの会」は2時間スペシャルで中盤には人気企画であるお笑いコンビ「Wエンジン」チャンカワイによるダイエット検証が行われた。

テーマは「オリーブオイルの驚きパワー」で、一般的にサラダ油よりも「ヘルシーで太りにくい」とされているオリーブオイルで調理された揚げ物を、チャンが実際に食べて「本当に太りにくいのか」を検証するという企画であった。

チャンカワイは計3日間、番組が用意した部屋で過ごし、3食をオリーブオイルで作った揚げ物で生活するのだが、ネットでは「やり過ぎではないか」と指摘する声もあった。

実際にチャンカワイが食べたオリーブオイルメニューは朝食としてエビフライを20本、昼食にアジフライ定食が700グラム、続けて夕食として唐揚げ定食700グラムと、ほぼ揚げ物しか食べない生活を続けていた。また翌日以降コロッケ、天ぷら、とんかつ、ハムカツ、カキフライなどひたすら揚げ物ばかりを食べるチャンの「オリーブオイルダイエット」は続き、最終的にはプラスマイナス0キログラムという結果に終わった。一応は「太りにくい」という検証結果に終わった一方でチャンの体調にはネットで心配の声も上がっていた。

チャンカワイはひたすら揚げ物だけを食べる生活から、満腹ゆえに血糖値が上がったのか途中で倒れ込むようにソファに倒れ込んでしまったり、オリーブオイルに含まれるオレイン酸の影響で満腹になり過ぎて食事中に胃を休めるなどしていた。

特に検証とはいえ一気にエビフライを20本は明らかに「食べすぎ」であり、ネットでは「明らかに食べすぎ」「検証とはいえ暴食しすぎでしょ」「あんなに食べる必要はない」「体調が心配すぎる」といった心配の声が相次いだ。

現にチャンカワイは100キロ近い肥満体かつ今年で46歳と、決して若くはない年齢のため揚げ物中心の生活は、健康面を考えてもかなりリスキーである。

特に最近では同じく肥満体キャラクターの「バナナマン」日村勇紀が体調不良で休養したこともあり、「日村さんの件もあったし心配」「肥満の人にひたすら食わす企画はやめてほしい」「見ていて不安になる」といった声が相次いでいた。

芸人は「体を張ってナンボ」ではあるが限度というものはありそうだ。