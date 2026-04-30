１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のＤＫ（ドギョム）とＳＥＵＮＧＫＷＡＮ（スングァン）によるスペシャルユニット「ＤｘＳ（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ）」が３０日、千葉・幕張メッセでアジアツアーの日本公演を行った。

グループでも高いボーカル力を誇る２人が、アジア５都市を回るツアーの初の日本公演。１月に発売されたミニアルバム「Ｓｅｒｅｎａｄｅ」のタイトル曲「Ｂｌｕｅ」などに加え、互いのソロ曲やリクエストに応えて歌うカバーコーナー、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのボーカルチームの楽曲メドレーなど全１９曲を披露した。

ＳＥＵＮＧＫＷＡＮは「幕張の公演は本当に久しぶり。ドーム会場とは違う雰囲気がありますね」とあいさつ。ＤＫも「後ろの端の方まで届くように歌いたい」と話した。切なく美しいハーモニーで、２日間で４万人のＣＡＲＡＴ（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮファンの呼称）を魅了。会場のＣＡＲＡＴとも、かけ声の「歌って〜！」「はーい！」の合言葉でコミュニケーションを楽しんだ。

ダンスよりも歌に重点を置いた３時間半。レディー・ガガとブルーノ・マーズのデュエット曲「Ｄｉｅ Ｗｉｔｈ Ａ Ｓｍｉｌｅ」のカバーをしっとりと歌うと、ＤＫが「僕はＳＥＵＮＧＫＷＡＮが同じチームにいてくれて誇らしい」、ＳＥＵＮＧＫＷＡＮも「ＤＫ兄さんは歌声がきれい」と照れながらほめ合った。

アンコールでは、ＳＥＵＮＧＫＷＡＮは「ＣＡＲＡＴのおかげでこの２日間が大切な思い出として残りそうです。笑い合いながら思い出を積み重ねることができて本当に幸せ」と感謝。「健康に、元気でまたお会いしましょうね」と再会を誓った。ＤＫは「何よりもうれしいのは、公演をしている時に皆さんがうれしそうに笑ってくださっているので、胸がいっぱいになります」としみじみ。「これからもっと一生懸命歌を歌いたいという気持ちになりました。もっと頑張っていい歌を皆さんにたくさんお届けします」と決意を新たにした。

公演の最後にはトロッコに乗り込み会場中のＣＡＲＡＴと交流。別れを惜しむように、アンコールの声に応えて楽曲を大サービスし、総立ちの客席に「ＣＡＲＡＴちゃん、愛してる！」と叫んだ。５月にはグループとして東京ドーム、京セラドーム大阪でファンミーティングを行う予定だが、ユニットでの経験を糧にさらにパワーアップしたボーカルを届けるつもりだ。