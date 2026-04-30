Travis Japan松田元太、10日間のアメリカ旅で“ワイルド”に変化「ビジュが変わりすぎて…」
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が30日、都内で行われたディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写イベントに登壇した。
【集合ショット】7人でTJポーズ！笑顔で並ぶTravis Japan
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
2022年にLA留学した7人だが、当時と変わったと思うところを聞かれた中村は「やっぱり大自然を楽しめる子ども心。景色を楽しめる自分ってすごくいいなって改めて思えた。僕たちのTeam Aは基本携帯をあまり見ていなくて。大自然を撮るか、メンバーが寝てる姿を撮るかだった。携帯を見ずに、自然を見たり、文化を感じた。デビューしてバケーションをもらったことで自分の新しい魅力に気づいたのかな」と充実した様子をのぞかせた。
松倉は「メンバーの表情とか勇ましく感じた。（留学時は）ダンスや語学、歌に一心不乱に頑張ってたんですけど、日本でもいろんなお仕事をさせていただいて。このアメリカ…ごめんなさい、一回いいですか？」と中断すると「ずっと隣で『楽しかったな』って小声で（笑）」と松田の茶々入れにクレーム。宮近から「邪魔しないであげて」と注意された松田は「今、本番中？」ととぼけて和やかな雰囲気に包まれる。
さらに「いろんな経験を踏んだからこそ改めてこの10日間で勇ましい表情になっている。7人のそれぞれの表情がみえる」と紹介する松倉に川島も「元太、勇ましくなったもんね」と共感。松田は“見た目”がかなり変化したそうで本人も「げーひーがね」と苦笑。
七五三掛は「どこかのホテルのタイミングで俺の部屋から窓をみるとプールがあったの。外をみたら、元太がタンクトップで太陽を浴びていて…ビジュが変わりすぎて元太だと思わなかった」とその変貌に驚き。中村も「ワイルドでセクシーさが増してた」と感心すれば、宮近は「それも勇ましさだよね」とうなずいていた。
5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。
【集合ショット】7人でTJポーズ！笑顔で並ぶTravis Japan
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
松倉は「メンバーの表情とか勇ましく感じた。（留学時は）ダンスや語学、歌に一心不乱に頑張ってたんですけど、日本でもいろんなお仕事をさせていただいて。このアメリカ…ごめんなさい、一回いいですか？」と中断すると「ずっと隣で『楽しかったな』って小声で（笑）」と松田の茶々入れにクレーム。宮近から「邪魔しないであげて」と注意された松田は「今、本番中？」ととぼけて和やかな雰囲気に包まれる。
さらに「いろんな経験を踏んだからこそ改めてこの10日間で勇ましい表情になっている。7人のそれぞれの表情がみえる」と紹介する松倉に川島も「元太、勇ましくなったもんね」と共感。松田は“見た目”がかなり変化したそうで本人も「げーひーがね」と苦笑。
七五三掛は「どこかのホテルのタイミングで俺の部屋から窓をみるとプールがあったの。外をみたら、元太がタンクトップで太陽を浴びていて…ビジュが変わりすぎて元太だと思わなかった」とその変貌に驚き。中村も「ワイルドでセクシーさが増してた」と感心すれば、宮近は「それも勇ましさだよね」とうなずいていた。
5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。