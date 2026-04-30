【2026年5月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたらしさが完成へ！
・全体運
やぎ座さんの本質は、断崖絶壁を駆け登っていくパワーにあります。道のない場所に足場を作り、新しい活路を開いていくのです。これまでは誰かの成功例を見て、「そんな手があったのか！」「私もやればよかった」的な口惜しさ、無力感に襲われていたと思いますが、ふっと吹っ切れるはず。ウケる、こびる発想から抜けて、自分は自分と芯が戻ってくるのです。
うまい話やラクチンなやり方には、警戒心が働くでしょう。苦労や面倒くささ、ややこしさがあなたのフィールドです。多くの人が敬遠するルートですが、実は人が思うほど、イヤではないはず。あなたはあなたの信じる道へ進んでいきましょう。第二の人生をスタートさせるにも、よいタイミングです。
・社交運
人への期待が消えていくでしょう。これにより悩みの大半が消滅していきます。分かってほしい、大事にしてほしい、特別だと思ってほしい、そんな気持ちが相手に負担をかけたり、重く感じさせたりしていたみたい。あなたが無意識の依存を止めることでパワーバランスが正常化し、分かってもらえる、大事にしてもらえる、そして、特別扱いしてもらえる関係に戻っていくはず。ゴールデンウイークは、感動が待っています。気になることを確かめに行って！
・恋愛運
恋は、同じ方向を向けそう。一緒に楽しめる趣味や遊び、張り合える勉強やスポーツなどがカギとなり、よいパートナーシップが生まれるはず。フリーの人は、“好き”をシェアできる相手をチェック。告白は、連休後半に。
ラッキーポイント……ゴールド、UVカット素材、イタリアン料理、テーマパーク
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）時が満ちて
あなたらしさが完成へ！
・全体運
やぎ座さんの本質は、断崖絶壁を駆け登っていくパワーにあります。道のない場所に足場を作り、新しい活路を開いていくのです。これまでは誰かの成功例を見て、「そんな手があったのか！」「私もやればよかった」的な口惜しさ、無力感に襲われていたと思いますが、ふっと吹っ切れるはず。ウケる、こびる発想から抜けて、自分は自分と芯が戻ってくるのです。
・社交運
人への期待が消えていくでしょう。これにより悩みの大半が消滅していきます。分かってほしい、大事にしてほしい、特別だと思ってほしい、そんな気持ちが相手に負担をかけたり、重く感じさせたりしていたみたい。あなたが無意識の依存を止めることでパワーバランスが正常化し、分かってもらえる、大事にしてもらえる、そして、特別扱いしてもらえる関係に戻っていくはず。ゴールデンウイークは、感動が待っています。気になることを確かめに行って！
・恋愛運
恋は、同じ方向を向けそう。一緒に楽しめる趣味や遊び、張り合える勉強やスポーツなどがカギとなり、よいパートナーシップが生まれるはず。フリーの人は、“好き”をシェアできる相手をチェック。告白は、連休後半に。
ラッキーポイント……ゴールド、UVカット素材、イタリアン料理、テーマパーク
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)