いよいよ配信『バチェロレッテ』シーズン4！男性参加者プロフィール紹介＆4代目は史上最年少26歳、“正式交際ゼロ”のトリリンガル美女・平松里菜
Amazon Prime Videoの大人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作となるシーズン4が、いよいよ2026年5月1日(金)20時より独占配信開始となる。
【写真】男性参加者14名を見る
4代目のバチェロレッテに選ばれたのは、シリーズ史上最年少となる26歳のトリリンガルモデル・インフルエンサー、平松里菜さん。微笑みの国・タイを舞台に、プロレスラーやパリコレモデル、彫刻家など、個性豊かな14名の男性陣が彼女を巡って情熱的なラブストーリーを繰り広げる。
本記事では、新バチェロレッテの魅力や注目の参加者など、配信前に押さえておきたい見どころを一挙に紹介！
■「モテてきた。でも、正式な交際経験はない」トリリンガル美女の意外すぎる恋愛事情
平松さんは、7歳から20歳まで海外で過ごした経歴を持つ。シンガポール、ニューヨーク、イギリスと拠点を移しながら成長し、日本語・英語を含む3カ国語を操るトリリンガルだ。現在はモデル・インフルエンサーとして活動しており、凛とした目元が印象的。SNSでは発表直後から「正統派美女すぎる」「これで26歳は大人っぽすぎてやばい」といった声が飛び交った。
そんな平松さんだが、公式YouTubeで解禁されたインタビュー映像では意外な一面が明かされた。自身の魅力について「客観的に見てモテるほうだと思う」と茶目っ気たっぷりに語る一方で、これまで自分から告白したことは一度もなく、海外を転々としていたこともあって「正式にお付き合いした方はいない」という。理想の相手は「心が広くて、人をジャッジしない人」。ローズを渡す基準は「直感」だと断言し、自分の直感には裏切られない自信があるという。
さらに印象的だったのが、結婚相手に求める2つの条件だ。1つは「相手の幸せを自分の幸せと思えるか」、もう1つは「どんなにつらいことが起きても、一緒にいれば乗り越えられると思えるか」。26歳とは思えない明確な軸に、シリーズ史上最年少ながら芯の強さがにじむ。初めて“本気の愛”に向き合う平松さんは、この旅でどんな選択をしていくのか。
■『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 男性参加者(全14名)プロフィール
安齊勇馬(あんざい ゆうま)さん
年齢：26歳
職業：プロレスラー
出身地：群馬県
植田玲雄(うえた れお)さん
年齢：28歳
職業：パリコレモデル／元サッカー選手
出身地：高知県
長田寛太(おさだ かんた)さん
年齢：29歳
職業：会社経営者
出身地：山梨県
倉岡利樹(くらおか としき)さん
年齢：27歳
職業：起業家
出身地：滋賀県
櫻井将治(さくらい しょうじ)さん
年齢：31歳
職業：寿司職人／モデル
出身地：愛知県
白谷琢磨(しらたに たくま)さん
年齢：30歳
職業：彫刻家
出身地：佐賀県
セバウン 玲央 ジュリアン(せばうん れお じゅりあん)さん
年齢：30歳
職業：オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー
出身地：福岡県
田中哲史(たなか さとし)さん
年齢：27歳
職業：オペラ歌手
出身地：東京都
ニマーク ライモン(にまーく らいもん)さん
年齢：26歳
職業：ITベンチャー企業代表
出身地：リトアニア
水越寛文(みずこし ひろふみ)さん
年齢：33歳
職業：大手外資系IT企業勤務
出身地：愛知県
妻鳥郁也(めんどり ふみや)さん
年齢：25歳
職業：IT企業勤務
出身地：愛媛県
山崎 至(やまざき いたる)さん
年齢：32歳
職業：ゴルフ事業経営
出身地：石川県
吉本 ラバーニ 勇世歩(よしもとらばーに ゆうせふ)さん
年齢：26歳
職業：モデル／コンテンツクリエイター
出身地：茨城県
和田 叡(わだ あきら)さん
年齢：30歳
職業：大手外資系IT企業勤務
出身地：京都府
■スタジオMCは今田耕司+指原莉乃+山添寛、舞台は微笑みの国“タイ”
スタジオMCは、『バチェラー・ジャパン』シーズン6から続投の今田耕司さん、指原莉乃さん、山添寛さん(相席スタート)の3人。『バチェロレッテ・ジャパン』への参加は指原さんと山添さんにとって初となる。
収録を終えた指原さんは「第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました」とコメント。さらに「観終わったあとは『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほどすてきな物語でした」と語っており、シーズン全体の満足度の高さがうかがえる。今田さんは今シーズンを「信頼」という言葉で表現し、「これまでのシーズンでは観られなかった驚きの展開」があると予告。山添さんも「最後まで結末が予測不能だった」と振り返っている。
■ラスト出演となる司会進行役・坂東工氏のコメントが到着
『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズは、本作で記念すべき10作目。シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工さんが、節目となる本作をもって卒業することが決定した。
坂東工さんコメント
この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります。
この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。そして今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。
10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。これからも、それぞれの愛の物語が、美しく紡がれていきますように。そして、間もなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4という新たな旅が、皆さまの心にそっと届きますように。
これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。
坂東さんは、2017年にスタートした『バチェラー・ジャパン』シーズン1より司会進行役として番組に参加し、シリーズを象徴する存在として、参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきた。真実の愛を探す旅の中で生まれる葛藤や決断、そのすべてを間近で見守り続けてきた坂東さんは、参加者のみならず、視聴者にとっても特別な存在で、その語り口と佇まいは、バチェラーシリーズに欠かせない要素として、多くのファンの記憶に刻まれている。
今回の舞台はタイ。初回は2026年5月1日(金)に第1話から第4話までの4話一挙配信で、以降は毎週金曜に配信される(全9話)。
配信スケジュール
2026年5月1日(金)20時：第1話〜第4話
2026年5月8日(金)20時：第5話〜第7話
2026年5月15日(金)20時：第8話〜第9話
■シーズン1〜3、個性派ぞろいの旅を振り返り
『バチェロレッテ・ジャパン』は2020年にシーズン1がスタートし、以降2年おきに新シーズンを配信。真剣な恋愛模様はもちろん、男性陣の友情や予測不能な展開が毎回話題をさらってきた。シーズン4をより楽しむために、過去3シーズンをざっと振り返っておこう。
シーズン1(2020年)：バチェロレッテ：福田萌子さん(沖縄県出身・当時32歳)
舞台は沖縄、台湾、東京。ミス・ユニバース・ジャパンのファイナリストで、スポーツトラベラーとしても活躍する初代バチェロレッテのもとに集まったのは17名の男性たち。画家の杉田陽平さんが不器用ながらまっすぐに想いを伝え続ける姿や、実業家・黄皓さんの堂々としたアプローチが視聴者の心をつかんだ。
シーズン2(2022年)：バチェロレッテ：尾粼美紀さん(愛知県出身・当時28歳)
舞台はタイ・チェンマイ。大学卒業と同時に起業し、年商15億円を達成した若き経営者がバチェロレッテに。プロバスケットボール選手の長谷川惠一さんの包容力と、同じくプロバスケットボール選手・佐藤マクファーレン優樹さんの情熱的なアプローチが最後まで拮抗した。
シーズン3(2024年)：バチェロレッテ：武井亜樹さん(群馬県出身・当時27歳)
舞台はバリ島。東大卒の元官僚にして空手黒帯という“文武両道”バチェロレッテ。物理化学者の櫛田創さんと内科医兼実業家の坂口隆志さんがファイナリストに残ったが、旅の途中では辞退者が出るなど波乱含みの展開も。シリーズ初導入の「ホワイトローズ」は、バチェロレッテがより深い絆を育みたい相手に渡す特別なローズで、受け取った人はツーショットデートが確約される“最強のローズ”として注目を集めた。
どのシーズンも、最後まで結末が読めない展開が待っている。平松さんは“グローバルな感性”と“正式な交際経験なし”という、歴代バチェロレッテにはなかった組み合わせ。過去シーズンとの違いを意識しながら観ると、さらにおもしろい。
※『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4はAmazon Prime Videoで独占配信。視聴にはAmazonプライム会員登録が必要(年会費5900円/月会費600円)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
【写真】男性参加者14名を見る
4代目のバチェロレッテに選ばれたのは、シリーズ史上最年少となる26歳のトリリンガルモデル・インフルエンサー、平松里菜さん。微笑みの国・タイを舞台に、プロレスラーやパリコレモデル、彫刻家など、個性豊かな14名の男性陣が彼女を巡って情熱的なラブストーリーを繰り広げる。
■「モテてきた。でも、正式な交際経験はない」トリリンガル美女の意外すぎる恋愛事情
平松さんは、7歳から20歳まで海外で過ごした経歴を持つ。シンガポール、ニューヨーク、イギリスと拠点を移しながら成長し、日本語・英語を含む3カ国語を操るトリリンガルだ。現在はモデル・インフルエンサーとして活動しており、凛とした目元が印象的。SNSでは発表直後から「正統派美女すぎる」「これで26歳は大人っぽすぎてやばい」といった声が飛び交った。
そんな平松さんだが、公式YouTubeで解禁されたインタビュー映像では意外な一面が明かされた。自身の魅力について「客観的に見てモテるほうだと思う」と茶目っ気たっぷりに語る一方で、これまで自分から告白したことは一度もなく、海外を転々としていたこともあって「正式にお付き合いした方はいない」という。理想の相手は「心が広くて、人をジャッジしない人」。ローズを渡す基準は「直感」だと断言し、自分の直感には裏切られない自信があるという。
さらに印象的だったのが、結婚相手に求める2つの条件だ。1つは「相手の幸せを自分の幸せと思えるか」、もう1つは「どんなにつらいことが起きても、一緒にいれば乗り越えられると思えるか」。26歳とは思えない明確な軸に、シリーズ史上最年少ながら芯の強さがにじむ。初めて“本気の愛”に向き合う平松さんは、この旅でどんな選択をしていくのか。
■『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 男性参加者(全14名)プロフィール
安齊勇馬(あんざい ゆうま)さん
年齢：26歳
職業：プロレスラー
出身地：群馬県
植田玲雄(うえた れお)さん
年齢：28歳
職業：パリコレモデル／元サッカー選手
出身地：高知県
長田寛太(おさだ かんた)さん
年齢：29歳
職業：会社経営者
出身地：山梨県
倉岡利樹(くらおか としき)さん
年齢：27歳
職業：起業家
出身地：滋賀県
櫻井将治(さくらい しょうじ)さん
年齢：31歳
職業：寿司職人／モデル
出身地：愛知県
白谷琢磨(しらたに たくま)さん
年齢：30歳
職業：彫刻家
出身地：佐賀県
セバウン 玲央 ジュリアン(せばうん れお じゅりあん)さん
年齢：30歳
職業：オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー
出身地：福岡県
田中哲史(たなか さとし)さん
年齢：27歳
職業：オペラ歌手
出身地：東京都
ニマーク ライモン(にまーく らいもん)さん
年齢：26歳
職業：ITベンチャー企業代表
出身地：リトアニア
水越寛文(みずこし ひろふみ)さん
年齢：33歳
職業：大手外資系IT企業勤務
出身地：愛知県
妻鳥郁也(めんどり ふみや)さん
年齢：25歳
職業：IT企業勤務
出身地：愛媛県
山崎 至(やまざき いたる)さん
年齢：32歳
職業：ゴルフ事業経営
出身地：石川県
吉本 ラバーニ 勇世歩(よしもとらばーに ゆうせふ)さん
年齢：26歳
職業：モデル／コンテンツクリエイター
出身地：茨城県
和田 叡(わだ あきら)さん
年齢：30歳
職業：大手外資系IT企業勤務
出身地：京都府
■スタジオMCは今田耕司+指原莉乃+山添寛、舞台は微笑みの国“タイ”
スタジオMCは、『バチェラー・ジャパン』シーズン6から続投の今田耕司さん、指原莉乃さん、山添寛さん(相席スタート)の3人。『バチェロレッテ・ジャパン』への参加は指原さんと山添さんにとって初となる。
収録を終えた指原さんは「第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました」とコメント。さらに「観終わったあとは『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほどすてきな物語でした」と語っており、シーズン全体の満足度の高さがうかがえる。今田さんは今シーズンを「信頼」という言葉で表現し、「これまでのシーズンでは観られなかった驚きの展開」があると予告。山添さんも「最後まで結末が予測不能だった」と振り返っている。
■ラスト出演となる司会進行役・坂東工氏のコメントが到着
『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズは、本作で記念すべき10作目。シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工さんが、節目となる本作をもって卒業することが決定した。
坂東工さんコメント
この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります。
この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。そして今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。
10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。これからも、それぞれの愛の物語が、美しく紡がれていきますように。そして、間もなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4という新たな旅が、皆さまの心にそっと届きますように。
これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。
坂東さんは、2017年にスタートした『バチェラー・ジャパン』シーズン1より司会進行役として番組に参加し、シリーズを象徴する存在として、参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきた。真実の愛を探す旅の中で生まれる葛藤や決断、そのすべてを間近で見守り続けてきた坂東さんは、参加者のみならず、視聴者にとっても特別な存在で、その語り口と佇まいは、バチェラーシリーズに欠かせない要素として、多くのファンの記憶に刻まれている。
今回の舞台はタイ。初回は2026年5月1日(金)に第1話から第4話までの4話一挙配信で、以降は毎週金曜に配信される(全9話)。
配信スケジュール
2026年5月1日(金)20時：第1話〜第4話
2026年5月8日(金)20時：第5話〜第7話
2026年5月15日(金)20時：第8話〜第9話
■シーズン1〜3、個性派ぞろいの旅を振り返り
『バチェロレッテ・ジャパン』は2020年にシーズン1がスタートし、以降2年おきに新シーズンを配信。真剣な恋愛模様はもちろん、男性陣の友情や予測不能な展開が毎回話題をさらってきた。シーズン4をより楽しむために、過去3シーズンをざっと振り返っておこう。
シーズン1(2020年)：バチェロレッテ：福田萌子さん(沖縄県出身・当時32歳)
舞台は沖縄、台湾、東京。ミス・ユニバース・ジャパンのファイナリストで、スポーツトラベラーとしても活躍する初代バチェロレッテのもとに集まったのは17名の男性たち。画家の杉田陽平さんが不器用ながらまっすぐに想いを伝え続ける姿や、実業家・黄皓さんの堂々としたアプローチが視聴者の心をつかんだ。
シーズン2(2022年)：バチェロレッテ：尾粼美紀さん(愛知県出身・当時28歳)
舞台はタイ・チェンマイ。大学卒業と同時に起業し、年商15億円を達成した若き経営者がバチェロレッテに。プロバスケットボール選手の長谷川惠一さんの包容力と、同じくプロバスケットボール選手・佐藤マクファーレン優樹さんの情熱的なアプローチが最後まで拮抗した。
シーズン3(2024年)：バチェロレッテ：武井亜樹さん(群馬県出身・当時27歳)
舞台はバリ島。東大卒の元官僚にして空手黒帯という“文武両道”バチェロレッテ。物理化学者の櫛田創さんと内科医兼実業家の坂口隆志さんがファイナリストに残ったが、旅の途中では辞退者が出るなど波乱含みの展開も。シリーズ初導入の「ホワイトローズ」は、バチェロレッテがより深い絆を育みたい相手に渡す特別なローズで、受け取った人はツーショットデートが確約される“最強のローズ”として注目を集めた。
どのシーズンも、最後まで結末が読めない展開が待っている。平松さんは“グローバルな感性”と“正式な交際経験なし”という、歴代バチェロレッテにはなかった組み合わせ。過去シーズンとの違いを意識しながら観ると、さらにおもしろい。
※『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4はAmazon Prime Videoで独占配信。視聴にはAmazonプライム会員登録が必要(年会費5900円/月会費600円)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.