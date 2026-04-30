目黒蓮がスタイル際立つ“トップスイン”コーデ披露！レザー×ワイドデニム×ハーフアップヘアのクールなビジュアルに「えぐかっこいい」「脚長すぎん？」「眼福」の声

【写真】目黒蓮＆高橋文哉『ラヴィット！』オフショット／福田雄一監督の投稿／前日の“電波ジャック”で披露したロングコート姿

Snow Manの目黒蓮と高橋文哉が4月30日放送の『ラヴィット！』（TBS系）に出演。映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSでオフショットが公開された。

■目黒蓮＆高橋文哉『ラヴィット！』出演時のオフショット公開

公開された写真では、目黒が黒のレザージャケットに黒トップスを合わせ、ワイドデニムをベルトで引き締めたクールなスタイルを披露。ラフにまくった袖や、ゆるくハーフアップにした長髪がこなれ感を演出している。

一方の高橋はデニムジャケットにボーダートップスを合わせた爽やかな装い。目黒が高橋の肩を組み、ふたりでカメラを見つめている。

■福田雄一「目黒くん、ふみやくん、まゆちゃんでラヴィット出てますよーーっ！！」

また、福田雄一監督も自身のXで、「SAKAMOTODAYSチーム、目黒くん、ふみやくん、まゆちゃんでラヴィット出てますよーーっ！！」と紹介。

添えられた画像には、目黒、高橋、『SAKAMOTO DAYS』で共演する木曜レギュラーの横田真悠が並んで笑顔を見せる姿が写っており、和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

さらに、舞台挨拶や全国のライブビューイングについても触れ、「舞台挨拶終わったら目黒くん、カナダに帰っちゃいますよ」と呼びかけた。

SNSでは「朝からビジュが良い」「えぐかっこいいね」「脚長すぎん？」「昨日とはガラッと雰囲気も変わっててドキドキ」「爽やかな2人かっこいい」「最強バディ」「眼福」「めめイケメンすぎ！」などの声が寄せられている。

■前日の“電波ジャック”ではロングコート姿を披露

Snow Man

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