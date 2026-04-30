5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃木坂46のキャプテン梅澤美波（27）のセカンド写真集「透明な覚悟」の応募特典の1つ「本人セレクトのアザーカットミニブック」のタイトルが「透明なままで」に決定した。

表紙も同時に決定し「ミニブックの表紙とタイトルが決定しました。こんなにもドアップな私は少し照れくさいけど、乃木坂46での活動の終わりを見据えている頃に撮った貴重な私のまなざしを、どどーんと皆さんに見て、感じて欲しくて。写真も私がすべてセレクトしました。私、本当に良い顔しているんです。タイトルは、『透明なままで』。このミニブックが皆さんの元へ渡る頃、私はもう乃木坂46という看板を下ろした後になるのかな。今まで持っていた覚悟は少しだけそっと置いて、でも、透明なままありたい、そんな⾃分への励みのようなタイトル。どうか、ここにいた私を忘れずにいてください。ここにいた、証を皆様へと残します！」とコメントを寄せた。

ミニブックはB5版44ページで、38枚の写真集未掲載カットが掲載されている。最終ページには梅澤からファンへのメッセージも。応募は写真集の帯の折り返し（袖）にある応募券をはがきに貼る形をとり、締め切りは5月3日まで。当日消印有効。