松屋のうまトマハンバーグ×まぜそばが完全体コラボ「うまトマハンバーグまぜそば」発売【ジャンクガレッジ×松屋】

まぜそばチェーンの「ジャンクガレッジ」は、松屋との公式コラボ第2弾商品「うまトマハンバーグまぜそば」を、4月30日より限定3店舗で先行販売し、5月20日からフードコートを除く全店舗で販売する。

「うまトマハンバーグまぜそば」は、第1弾の「うまトマまぜそば」に続く商品で、松屋で人気の「うまトマハンバーグ」の味わいと、ジャンクガレッジのまぜそばを組み合わせた一杯。肉厚なハンバーグと、ニンニクの効いた特製トマトソースが特徴で、ジューシーな肉の旨味とともに強い食べ応えと中毒性を打ち出している。

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〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ うまトマハンバーグまぜそば

(玉子あり)並 1,240円 / 大 1,340円 / 倍 1,440円

(玉子なし)並 1,140円 / 大 1,240円 / 倍 1,340円

◆ うまトマまぜそば

(玉子あり)並 1,040円〜

(玉子なし)並 940円〜

〈先行販売〉

開始日:2026年4月30日

対象店舗:大宮駅前店、北浦和店、志木南口店

〈追加販売〉

開始日:2026年5月20日

対象店舗:フードコート店舗を除く全店(※一部店舗を除く)

※期間限定･数量限定のため、無くなり次第終了。

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