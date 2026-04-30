SNS上などで幅広い層から人気のアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のポップアップストアが開催されています。



イオンモール新潟亀田インター3階の特設会場で開催中の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のポップアップストア。個性的なキャラクターが繰り広げる会話劇が大人気のアニメで、2026年2月に劇場公開もされました。



会場では、映画に登場するキャラクターのパネル展示や物販などが実施されていて、新潟限定のオリジナルグッズもあります。訪れた人は、グッズの購入や写真撮影を楽しんでいました。



■imthree合同会社 伊藤未来さん

「新潟県でのポップアップが初開催ということで、たくさんの人に来ていただいて写真を撮ってたくさん拡散してくれたらと思います。」



『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』ポップアップストアは、5月24日(日)まで開かれています。