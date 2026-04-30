「パイプカット」の注意点を医師が解説 『避妊』以外に“男性が考えないといけないこと”

避妊は女性側の負担が大きいことが少なくありません。一方で、男性が主体的に選択できる方法として「パイプカット（精管結紮術／せいかんけっさくじゅつ）」があります。ただし、確実性が高い反面、将来設計に直結する医療行為でもあります。そこで、男性の避妊法としてパイプカットを選ぶ際の注意点について、木戸クリニック院長の木戸雅人先生に聞きました。

監修医師：

木戸 雅人（木戸クリニック）

東京慈恵会医科大学卒業、獨協医科大学大学院医学研究科修了。その後、東京慈恵会医科大学、東急病院などで泌尿器科医として経験を積む。2018年、埼玉県所沢市に位置する「木戸クリニック」の院長に就任。 医学博士。日本泌尿器科学会専門医。

パイプカットの仕組みを知る

編集部

パイプカットとはどのような手術ですか？

木戸先生

パイプカットは、精子の通り道である精管を結紮（けっさつ）・切断する「精管結紮術」です。精子は精管を通って前立腺へ運ばれ、体液と混ざって体外へ排出されます。この通路を遮断することで、排出される体液中に精子が含まれなくなり、結果として避妊できるようになります。女性側の負担を軽減できる避妊方法です。

編集部

体の機能に影響はありますか？

木戸先生

パイプカットは、男性ホルモンの分泌や性欲、性機能そのものに影響を与える手術ではありません。見た目や感覚に大きな変化が生じることも通常はありません。

編集部

避妊効果はどの程度期待できますか？

木戸先生

適切に手術が行われた場合であれば、避妊効果が期待できます。女性側に身体的負担をかけない避妊方法として、アメリカをはじめ海外では以前から広く実施されており、日本でもここ数年で関心が高まってきている手術です。ただし、術後すぐは避妊効果が期待できない点に注意が必要です

編集部

パイプカットに向いているのはどのような人ですか？

木戸先生

将来的に挙児（子どもを授かることを希望・目指すこと）や出産を希望しないと明確に考えている人です。一時的な事情や漠然とした理由ではなく、自身のライフプランとして手術を受ける目的がはっきりしていることが前提になります。

選択する際に知っておきたいこと

編集部

しっかり考えたうえで決めなければならないのですね。

木戸先生

そうですね。手術を受ける本人だけでなく、パートナーと相談したうえで、互いの合意のもとに進めることが重要です。避妊は2人に関わる問題なので、十分に話し合って決めましょう。男性側が自らの責任で、納得して手術を受けられることが大切です。

編集部

パイプカットを受けたあと、元に戻すことはできるのですか？

木戸先生

術式によっては再建術ができる可能性もありますが、現実としては非常に難しいと考えたほうがよいでしょう。基本的には不可逆的な手術であるとして考えてください。将来の可能性も踏まえて、そのことを十分に理解しておく必要があります。

編集部

パイプカットのメリットは、避妊具が必要なくなる点ですよね？

木戸先生

避妊のためには必要ありませんが、パイプカットに性感染症の予防効果はないため、避妊具を使用しないリスクも理解しておくことが大切です。あくまでパイプカットは「避妊具を使用しないで性行為をしても、妊娠を防げる」だけの手術です。感染予防が不要になるわけではなく、必要に応じて対策を講じることが求められます。

編集部

手術は保険適用になりますか？

木戸先生

パイプカットに保険の適用はなく自費診療になります。費用相場は5万～15万円ほどです。医療機関ごとに費用設定が異なるため、事前に内容を確認したうえで検討するようにしましょう。

手術方法と術後の経過

編集部

手術はどういう方法になりますか？

木戸先生

一般的に日本で行われている従来法では、皮膚や精管周囲に針を刺して麻酔液を注入する局所麻酔を行い、陰嚢皮膚を2カ所、1～2cm程度切開して精管の処理をします。麻酔時の針を刺す痛みや薬液注入時の違和感があるほか、切開創を閉じるための縫合も必要です。

編集部

そのほかに方法はないのですか？

木戸先生

針を刺さない麻酔法として、霧状の麻酔液を噴霧する方法もあります。この方法では針を刺しての局所麻酔に比べて麻酔時の痛みを抑えられます。海外などで行われる、陰嚢皮膚を切開せずに小さな穴をあけて行う術式は傷跡も小さく、術後も下腹部に軽度の違和感が生じる程度で、強い痛みを訴える人はほとんどいません。

編集部

術後に起こり得るリスクはありますか？

木戸先生

下腹部の違和感を訴える人はいますが、多くは一時的なものです。ほかには、出血や感染などの一般的な手術リスクはありますので、その点も含めて説明を受けて、理解したうえで臨むことが重要です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

木戸先生

パイプカットは手術を受けたら、元に戻すことは基本的に困難です。軽い気持ちや興味本位で受けるものではありませんし、少しでも迷いがある場合は、無理に決断する必要はありません。ご自身やご家族の将来設計を十分に考えたうえで判断することが大切です。また、術式の内容や術後のフォロー体制、通いやすさなども含め、納得できる医療機関を選んでください。前向きに考える人には、パイプカットの経験が十分にあり、きちんと説明をしてくれる医療機関で、信頼関係を築いたうえで受けてもらいたいと思います。

編集部まとめ

パイプカットは、男性が主体的に選択できる避妊方法です。一方で、基本的には元に戻すことを前提としない処置であり、自費診療で行われます。また、性感染症の予防効果はありません。手術内容や術式の違い、術後の経過について理解したうえで、医師の説明を受けながら検討することが大切です。

医院情報

木戸クリニック

所在地 埼玉県所沢市緑町4-15-27

診療科目 泌尿器科

診療時間 午前: 月火水金土9:00～12:30

午後: 月火水金15:00～18:30

休診日 木・日・祝

04-2929-6502

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