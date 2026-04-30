元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が30日、自身のインスタグラムを更新。タレントの里田まい（42）との顔寄せ再会ショットを公開した。

「まいちゃん」とつづり、里田との再会ショットを披露。「たぶん、1年ぶり位に会えたんだけど、、、そんな会ってなかったっけ？っていつもなるw」とつづった。

「まいちゃんとはそんな仲です」と石川。「我々が出会った最初の曲をBGMに またいつか踊りたいね」と記した。

里田も26日に自身のインスタグラムのストーリーズで同日と思われる写真を公開。「少し前に梨華ちゃん〜 気づけばながーいお付き合いになってきたよね〜 これからもよろしくね 楽しかった」とつづっていた。

この投稿に、ファンからは「あー懐かしい」「二人共かわいい」「エモい」「今、お互い旦那さんが同じ球団とは、また縁がありますね」などの声が寄せられている。

2人はかつて「カントリー娘。」として活動しており、「元ハロプロ」の仲。しかも、里田の夫は巨人・田中将大投手で、石川の夫も巨人の野上亮磨コーチと同じチームに所属している。