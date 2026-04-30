「新型ジューク」初公開！

日産は2026年4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表しました。

このビジョンに基づき、次世代技術の進化、強靭な商品ポートフォリオの構築、新たなグローバル市場戦略、そして商品ファミリーを軸とした事業モデルにより、持続的な競争優位の確立を目指すことが明らかになっています。

【画像】超カッコイイ！ これが「新型ジューク」です！（30枚以上）

そしてその発表会の檀上で次期型「ローグ／エクストレイル」とともに世界初公開されたのが、欧州市場におけるコアモデルとして投入される予定の新型「ジュークEV」です。

「ジューク」は、2010年に初代モデルが登場したコンパクトクロスオーバーSUVで、当時の「マーチ」や「キューブ」などに使われていたBプラットフォームを用いて作られたモデル。

そのため、量販グレードは1.5リッター直列4気筒のNA（自然吸気）エンジンと前輪駆動の組み合わせが中心となっていましたが、のちに追加された「16GT」系のグレードには、1.6リッター直噴ターボエンジンと6速MTモード付のCVTが組み合わされるなど、他のモデルにはないホットな仕様も設定しました。

さらにはこの16GT系をベースに専用エアロや専用チューニングを施した「NISMO」も追加され、この「ジューク NISMO」は現在まで続くNISMOロードカーの第1弾となるなど、単なるクロスオーバーSUVの枠にとらわれないモデルともなっていたのです。

そんなジュークの最大の特徴やはりそのエクステリアデザインで、クーペSUV風のスタイルや前後2段に分けられた個性的なヘッドライト、そしてブーメラン形状のテールランプなどは、賛否を巻き起こすほど話題となり、今でもその斬新さは失われていません。

日本では惜しまれつつ2019年で終売となってしまいますが、欧州では2代目モデルが登場。エンジンはダウンサイジングターボの1リッター直列3気筒ターボやルノーと共同開発のハイブリッドが搭載されるという進化がありましたが、デザイン面では、初代の強烈な個性を色濃く残したスタイリングがキープされました。

そして今回披露された新型は、車名が「ジュークEV」となっていることからもわかるように電気自動車（BEV）となったことが特徴です。

しかし、それよりも衝撃的だったのが、まるで初代プレイステーション時代のレースゲームに出てきた、ポリゴン（多角形）で形作られたクルマのような超個性的なスタイルを採用したことでしょう。

このデザインは「ジャパンモビリティショー2023」に出展されたコンセプトカー「ハイパーパンク」が基になっていると思われますが、当時はまさかこのデザインが実車に踏襲されるとは夢にも思っていなかった人は多いハズです。

今回は新型ジュークEVの詳細なスペックなどが語られることはありませんでしたが、そのデザインを実際に見ることができただけでも十分なインパクトを残したことは確実。

残念ながらこのモデルも欧州専売となるようですが、日本でもこんな個性的なデザインのクルマに乗りたいと思う人は少なくないのではないでしょうか。