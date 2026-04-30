葬儀の見積もりが180万円でした。この金額は今の相場なのでしょうか？

葬儀費用180万円は平均と比べて高いのか？

葬儀費用が180万円と聞くと、高いのか妥当なのか判断に迷う方もいるでしょう。まずは、葬儀費用の平均を見てみましょう。

株式会社ディライトが運営している「葬儀の口コミ」が実施した調査によると、葬儀費用の全国平均は約131万9000円です。形式別では、通夜と告別式を行う二日葬、いわゆる一般葬の平均は約143万9000円、家族葬は約96万7000円、一日葬は約94万8000円、直葬は約38万8000円とされています。

この調査を参考にすると、180万円の見積もりは、一般葬の平均よりやや高めの水準です。ただし、参列者が多い場合や、料理、返礼品、祭壇、安置費用などが多く含まれている場合は、180万円前後になることもあります。

一方で、家族葬や一日葬を希望している場合は、180万円という金額が高く感じられる可能性があります。その場合は、見積もりに不要なオプションが含まれていないか、料理や返礼品の数が実際の参列者数に合っているかを確認するとよいでしょう。



葬儀の見積もりが180万円になる主な理由

葬儀費用が180万円になる主な理由は、参列者の人数と追加費用です。

葬儀では、基本プランだけで終わるとはかぎりません。例えば、会葬礼状、返礼品、通夜ぶるまい、精進落とし、火葬場までの車両費、安置費用、ドライアイス代などが加わります。参列者が多くなるほど、料理や返礼品の数も増えるため、費用は上がりやすくなります。

また、祭壇や棺のランクを上げた場合も金額は大きく変わります。葬儀社から「多くの方が選んでいます」と説明されると、断りにくいと感じる方もいるでしょう。しかし、すべてを上位プランにする必要はなく、故人や家族の希望に合っているかを基準に選ぶことが重要です。

さらに、見積もりに僧侶へのお布施が含まれていない場合も多くあります。お布施とは、読経や戒名に対して寺院へ渡すお金のことです。見積もり180万円とは別にお布施が必要になると、実際の負担額はさらに増えます。契約前に、見積もりに何が含まれ、何が別料金なのかを必ず確認しましょう。



葬儀費用を下げたいときは見積もりの内訳を確認する

葬儀費用を見直したい場合は、まず見積書の内訳を確認します。総額だけを見るのではなく、「基本料金」「式場使用料」「火葬料」「安置費用」「料理」「返礼品」「車両費」「オプション」に分けて確認しましょう。

特に見直しやすいのは、料理、返礼品、祭壇、棺、供花です。例えば、参列者の人数を正確に見積もれば、料理や返礼品の余りを減らせます。祭壇や棺も、見栄えだけで選ぶのではなく、家族が納得できる範囲に抑えることで費用の調整が可能です。

また、可能であれば複数の葬儀社から見積もりを取ることも検討しましょう。葬儀費用は、同じような内容でも葬儀社によって金額が変わることがあるため、比較することで費用の妥当性を判断しやすくなります。

葬儀の準備は時間がない場合が多いですが、家族のうち一人だけで決めるのではなく、複数人で説明を聞くと、不要な項目や分かりにくい費用にも気づきやすくなります。

実際に国民生活センターにも、価格やサービス内容の説明不足、広告より高額になったといった葬儀サービスに関する相談が寄せられています。見積もりのなかに納得できない項目がある場合は、その場で契約せず、内容を確認したうえで判断しましょう。



葬儀の見積もりは必要な費用か確認してから判断しよう

葬儀の見積もり180万円は、一般葬で参列者が多い場合や、料理、返礼品、祭壇などを充実させた場合にはあり得る金額です。ただし、平均的な葬儀費用と比べると高めの水準であり、家族葬や一日葬を希望している場合は内訳を確認する必要があります。

180万円という金額だけを見て、高いとすぐに決めつける必要はありません。何にいくらかかっているのか、別料金はあるのか、不要なオプションは含まれていないかを確認することが大切です。

見積もりの内容を一つずつ見直せば、必要な部分を残しながら費用を抑えられる可能性があります。故人を丁寧に見送りながら家族の負担も抑えるために、金額だけでなく内容に納得できる葬儀を選びましょう。



出典

株式会社ディライト 葬儀の口コミ 【葬儀費用の全国調査】平均金額は約131.9万円｜150人以上参列の相場は300万円以上⁉

独立行政法人 国民生活センター 相談事例 各種相談の件数や傾向 墓・葬儀サービス

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー