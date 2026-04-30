米国市場データ ＮＹダウは280ドル安と5日続落 （4月29日）
― ダウは280ドル安と5日続落、原油相場の上昇や利下げ観測後退が重荷 ―
ＮＹダウ 48861.81 ( -280.12 )
Ｓ＆Ｐ500 7135.95 ( -2.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 24673.24 ( +9.44 )
米10年債利回り 4.429 ( +0.077 )
ＮＹ(WTI)原油 106.88 ( +6.95 )
ＮＹ金 4561.5 ( -46.9 )
ＶＩＸ指数 18.81 ( +0.98 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58915 ( -1105 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58925 ( -1095 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48861.81 ( -280.12 )
Ｓ＆Ｐ500 7135.95 ( -2.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 24673.24 ( +9.44 )
米10年債利回り 4.429 ( +0.077 )
ＮＹ(WTI)原油 106.88 ( +6.95 )
ＮＹ金 4561.5 ( -46.9 )
ＶＩＸ指数 18.81 ( +0.98 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58915 ( -1105 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58925 ( -1095 )
※( )は大阪取引所終値比
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