― ダウは280ドル安と5日続落、原油相場の上昇や利下げ観測後退が重荷 ―

ＮＹダウ 　　　48861.81 ( -280.12 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7135.95 ( -2.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24673.24 ( +9.44 )
米10年債利回り　　4.429 ( +0.077 )

ＮＹ(WTI)原油　　106.88 ( +6.95 )
ＮＹ金 　　　　　4561.5 ( -46.9 )
ＶＩＸ指数　　　　18.81 ( +0.98 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　58915 ( -1105 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　58925 ( -1095 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース