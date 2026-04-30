この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない新幹線の裏側？豪雪地帯の秘境「峠駅」に隠された驚きの特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【力餅、スイッチバック】特徴の多い秘境駅、峠駅【スノーシェルター、新幹線…】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、山形県にある奥羽本線の無人駅「峠駅」の歴史や独特な構造について解説している。



峠駅について「急勾配と豪雪の難所であり、スノーシェルターや峠の力餅、スイッチバック跡など多くの特徴を持つ」と説明する。標高626mに位置し、1日の乗車人員はわずか10人という秘境駅だが、山形新幹線が通過する重要路線でもある。



かつては急勾配を登るためのスイッチバックが存在したが、1990年の山形新幹線開業に伴う工事で廃止された。駅全体が巨大なスノーシェルターに覆われており、昼間に普通列車が停車すると、販売員の「ちからー」という声がシェルター内に響き渡る名物「峠の力餅」が販売されているという。



さらに動画では、スイッチバック時代に線路を覆っていた古いスノーシェルター跡や構内に残る遺構を探索する様子も収められている。周辺は熊が出没するほどの山深く、厳しい自然環境と隣り合わせであることがうかがえる。



最後に、薄暗いスノーシェルター内を最新の新幹線が高速で通過する対照的な光景が映し出された。鉄道の歴史と過酷な自然、そして近代的な設備が交錯する峠駅は、多くの人の知的好奇心を刺激する特別な空間であると言えるだろう。